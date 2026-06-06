Совбез ООН соберет экстренное заседание из-за атак РФ по Украине

Заседание Совбеза ООН. Фото: Reuters

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по Украине в понедельник, 8 июня. Встреча состоится по запросу украинской стороны после очередной масштабной воздушной атаки России. Киев рассчитывает на дальнейшее международное давление на Москву и обсуждение ситуации на площадке ООН.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Глава МИД отметил, что последние российские удары стали очередным свидетельством того, что Кремль продолжает делать ставку на военную эскалацию. По мнению украинской стороны, действия России противоречат принципам Устава ООН и осложняют любые дипломатические усилия по завершению войны. Сибига также подчеркнул необходимость сохранения международной поддержки Украины.

Что будут обсуждать на заседании

Ожидается, что члены Совета Безопасности рассмотрят последствия последних атак, а также общую ситуацию в сфере международной безопасности. Украина намерена привлечь внимание партнеров к продолжающимся ударам по гражданской и критической инфраструктуре. Кроме того, Киев рассчитывает обсудить дальнейшие шаги по реализации инициатив, направленных на достижение устойчивого мира.

Украинская сторона благодарна государствам, которые продолжают поддерживать страну на международной арене. Министр подчеркнул, что дипломатическое давление на Россию остается одним из ключевых инструментов для продвижения справедливого и долгосрочного урегулирования войны. Ранее Совет Безопасности ООН уже неоднократно проводил специальные заседания по инициативе Украины после масштабных российских атак.

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