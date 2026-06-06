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Головна Новини дня Радбез ООН збере екстрене засідання через атаки РФ по Україні

Радбез ООН збере екстрене засідання через атаки РФ по Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 00:43
Радбез ООН збере екстрене засідання через атаки РФ по Україні
Засідання Радбезу ООН. Фото: Reuters

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо України в понеділок, 8 червня. Зустріч відбудеться за запитом української сторони після чергової масштабної повітряної атаки Росії. Київ розраховує на подальший міжнародний тиск на Москву та обговорення ситуації на майданчику ООН.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Глава МЗС зазначив, що останні російські удари стали черговим свідченням того, що Кремль продовжує робити ставку на військову ескалацію. На думку української сторони, дії Росії суперечать принципам Статуту ООН і ускладнюють будь-які дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Сибіга також наголосив на необхідності збереження міжнародної підтримки України.

Що обговорюватимуть на засіданні

Очікується, що члени Ради Безпеки розглянуть наслідки останніх атак, а також загальну ситуацію у сфері міжнародної безпеки. Україна має намір привернути увагу партнерів до триваючих ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Крім того, Київ розраховує обговорити подальші кроки з реалізації ініціатив, спрямованих на досягнення стійкого миру.

Українська сторона вдячна державам, які продовжують підтримувати країну на міжнародній арені. Міністр наголосив, що дипломатичний тиск на Росію залишається одним із ключових інструментів для просування справедливого та довгострокового врегулювання війни. Раніше Рада Безпеки ООН уже неодноразово проводила спеціальні засідання з ініціативи України після масштабних російських атак.

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Також Новини.LIVE інформували про слова Дональда Трампа щодо перспектив припинення війни та подальших дипломатичних зусиль. 

Андрій Сибіга війна в Україні Радбез ООН
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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