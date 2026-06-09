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Главная Новости дня Соглашение, изменившее судьбу Крыма: 31 год после раздела ЧФ

Соглашение, изменившее судьбу Крыма: 31 год после раздела ЧФ

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Дата публикации 9 июня 2026 06:22
Соглашение, изменившее судьбу Крыма: 31 год с момента раздела Черноморского флота
Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

Во вторник, 9 июня, исполняется 31 год с момента, когда Украина и Россия заключили межправительственное соглашение о разделе Черноморского флота бывшего Советского Союза. Это произошло в Сочи. После раздела значительная часть кораблей, переданных Украине, оказалась технически изношенной и непригодной к полноценной эксплуатации.

Новини.LIVE рассказывают все, что известно об этой сделке и как она повлияла на оккупацию украинского Крыма.

Предыстория

После распада Советского Союза в 1991 году вопрос принадлежности Черноморского флота стал одним из самых сложных в отношениях между Украиной и Россией. Оба государства претендовали на военно-морскую группировку, которая базировалась преимущественно на территории Крыма.

Украина настаивала, что имущество и военные объекты, расположенные на ее территории, должны перейти под ее юрисдикцию. Зато Россия рассматривала Черноморский флот как общее наследие СССР и стремилась сохранить над ним контроль. Именно этот спор на несколько лет стал одним из главных раздражителей в двусторонних отношениях.

Соглашение в Сочи

9 июня 1995 года в Сочи Украина и Россия заключили межправительственное соглашение о разделе Черноморского флота бывшего Советского Союза. Согласно договоренностям, Украина получила 18,3% корабельного состава, тогда как России досталось более 81% флота. При этом Севастополь был определен основной базой российского Черноморского флота.

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Черноморский флот РФ. Фото: росСМИ

После распределения значительная часть кораблей, переданных Украине, оказалась технически изношенной и непригодной к полноценной эксплуатации. Многие суда были списаны уже в первые годы независимости, а отдельные единицы так и не вошли в боевой состав Военно-Морских Сил Украины. Самые боеспособные корабли остались под контролем России.

Дальнейшие договоренности по флоту Украины и России

Соглашение 1995 года стало одним из ключевых этапов в урегулировании вопроса Черноморского флота между двумя государствами. Уже через два года стороны подписали новый пакет договоренностей, который определил правовой статус и условия пребывания российских военно-морских сил на территории Украины. Эти решения фактически закрепили долговременное присутствие российского флота в Крыму и предоставили Москве значительное влияние на военно-морскую инфраструктуру полуострова.

По мнению многих исследователей, во время переговоров Россия смогла совместить вопрос распределения флота с более широким комплексом политических и экономических договоренностей. В результате Украина потеряла большинство корабельного состава бывшего Черноморского флота и часть военно-морских объектов, которые имели стратегическое значение для развития национальных ВМС.

Почему соглашение считают противоречивым

Даже спустя десятилетия после подписания соглашения оценки его последствий остаются неоднозначными. Часть историков и военных экспертов считает, что Украина получила значительно меньше ресурсов, чем могла претендовать, а также потеряла возможность полноценно контролировать ряд стратегических объектов в Крыму.

Критики договоренностей отмечают, что закрепление присутствия российского флота в Севастополе создало предпосылки для дальнейшего усиления российского влияния на полуострове. По их мнению, именно это стало одним из факторов, которые Россия использовала во время оккупации Крыма в 2014 году.

Оккупация Крыма как следствие подписания соглашения

Архивные документы свидетельствуют, что украинское руководство неоднократно получало предупреждения о рисках, связанных с пребыванием российских военных формирований в Крыму. Военные докладывали о возможных угрозах использования крымских баз Россией и последствиях, которые это может иметь для территориальной целостности государства.

События 2014 года заставили по-новому оценить решения, принятые в первые годы независимости. Именно силы и инфраструктура Черноморского флота России стали одним из ключевых инструментов во время захвата Крыма и блокирования украинских воинских частей.

Соглашение, изменившее судьбу Крыма: 31 год после раздела ЧФ - фото 1
"Зеленые человечки" незаконно вошли в Крым. Фото: Al Jazeera

Российские военные формирования, которые находились на территории Украины на основании международных соглашений, в феврале-марте 2014 года были использованы для установления контроля над полуостровом. Это стало одним из самых ярких примеров того, как риски безопасности, о которых предупреждали украинские офицеры еще в 1990-х годах, в конце концов реализовались.

В результате оккупации Крыма Украина потеряла значительную часть своей военно-морской инфраструктуры, десятки кораблей и вспомогательных судов. После 2014 года ВМС Украины фактически пришлось восстанавливать и развивать почти с нуля.

Как писали Новини.LIVE, недавно украинские военные оставили российских оккупантов без горючего. В ночь на 7 июня они успешно поразили Чонгарский мост. А он был единственным путем поставки горючего из временно оккупированного Крыма.

До этого украинские защитники взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути в Крым. Это также затрудняет поставки топлива и боеприпасов российским захватчикам и территории Украины. Речь идет о маршруте Мелитополь — Чонгар.

Крым Черное море флот
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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