СМИ: Трамп частно призвал Зеленского к более жестким действиям против РФ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

Президент США Дональд Трамп частно призвал украинского лидера Владимира Зеленского к более жестким мерам в отношении России. Глава Белого дома не верит, что российский диктатор Владимир Путин "сделает что-то без давления".

Об этом Kyiv Independent рассказал высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с деталями встречи Зеленского и Трампа, передает Новини.LIVE.

Новые подробности встречи Зеленского и Трампа

Украинский чиновник сообщил, что Трамп сказал Зеленскому действовать "смелее", поскольку он не верит, что Путина можно заставить что-то сделать без давления. В то же время американские чиновники прямо не подтвердили, поддерживает ли президент США украинские удары по территории РФ. Несмотря на это, в Штатах заявили, что он верит в "мир через силу".

Также Зеленский предложил, чтобы Трамп организовал в США саммит с участием Украины и России. По словам украинского чиновника, Трампу эта идея понравилась, однако в Вашингтоне предупредили, что такой встречи в ближайшее время не ожидают.

Как писали Новини.LIVE, 16 июня Зеленский провел беседу с Трампом на саммите G7. Президент показал кадры, на которых также видны Рустем Умеров и Марк Рубио.

На этом саммите Трамп также заявил, что США рассмотрят возможность производства ракет в Украине. Кроме того, он отметил, что страна рассматривает новые санкции против России.

Также американский лидер достаточно высоко оценил сопротивление Украины в войне с РФ. По его словам, Москва имеет значительное преимущество в военных ресурсах, но Киев хорошо держится.