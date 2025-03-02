Война в Украине — Словакия прекращает всю помощь Киеву

Словакия прекращает военную и финансовую помощь Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство его страны прекращает военную и финансовую помощь Украине. Также он заявил, что не поддерживает стратегию "мир через силу", считая ее лишь поводом для затягивания войны.
Об этом Роберт Фицо сообщил в X (Twitter) и опубликовал соответствующий документ.
Прекращение помощи Украине от Словакии
"Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военно, чтобы позволить ей продолжать войну. Если другие решат это сделать, мы будем это уважать", — сказал Фицо.
По его словам, у Словакии есть предостережения относительно "нереалистичной стратегии мира через силу", которая призвана лишь служить оправданием для продолжения войны в Украине. Кроме того, премьер заявил, что "Украина никогда не будет достаточно сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной силы".
"В выводах саммита ЕС (четверг, 6 марта 2025 года) Словацкая Республика предлагает, среди прочего, необходимость немедленного прекращения огня (независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения), что отвергается президентом Зеленским и значительной частью стран-членов ЕС", — говорится в сообщении.
Также Фицо заявил, что выводы саммита должны содержать "четкий запрос на восстановление транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу".
Напомним, 28 февраля, во время визита Владимира Зеленского в Белый дом, между ним и Дональдом Трампом возник спор из-за военной помощи и ситуации на фронте.
Это привело к тому, что украинский президент досрочно уехал из Белого дома. После ссоры он поблагодарил американский народ за поддержку, но подчеркнул, что не будет извиняться перед Трампом.
В свою очередь Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским.
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