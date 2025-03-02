Война в Украине — Словакия прекращает всю помощь Киеву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство его страны прекращает военную и финансовую помощь Украине. Также он заявил, что не поддерживает стратегию "мир через силу", считая ее лишь поводом для затягивания войны.

Об этом Роберт Фицо сообщил в X (Twitter) и опубликовал соответствующий документ.

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Прекращение помощи Украине от Словакии

"Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военно, чтобы позволить ей продолжать войну. Если другие решат это сделать, мы будем это уважать", — сказал Фицо.

По его словам, у Словакии есть предостережения относительно "нереалистичной стратегии мира через силу", которая призвана лишь служить оправданием для продолжения войны в Украине. Кроме того, премьер заявил, что "Украина никогда не будет достаточно сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной силы".

"В выводах саммита ЕС (четверг, 6 марта 2025 года) Словацкая Республика предлагает, среди прочего, необходимость немедленного прекращения огня (независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения), что отвергается президентом Зеленским и значительной частью стран-членов ЕС", — говорится в сообщении.

Также Фицо заявил, что выводы саммита должны содержать "четкий запрос на восстановление транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу".

Документ, который опубликовал Фицо. Фото: x.com/RobertFicoSVK

Напомним, 28 февраля, во время визита Владимира Зеленского в Белый дом, между ним и Дональдом Трампом возник спор из-за военной помощи и ситуации на фронте.

Это привело к тому, что украинский президент досрочно уехал из Белого дома. После ссоры он поблагодарил американский народ за поддержку, но подчеркнул, что не будет извиняться перед Трампом.

В свою очередь Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским.