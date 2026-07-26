Сирскому — 61: какой позывной у экс-главнокомандующего и ключевые моменты его военной карьеры

Бывший глава комитета Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook

Иванна Чайка редактор политических новостей

В воскресенье, 26 июля, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечает день рождения — ему исполняется 61 год. Он прошел путь от командира взвода до главнокомандующего украинскими вооруженными силами, а его имя ассоциируется с ключевыми операциями российско-украинской войны. За годы службы Сырский командовал обороной Киева, участвовал в боях за Дебальцево и стал одним из авторов успешного контрнаступления в Харьковской области.

Новини.LIVE собрали пять интересных фактов об экс-главнокомандующем ВСУ.

Почти всю жизнь посвятил военной службе

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Киржакского района Владимирской области РФ. Он происходит из семьи военнослужащего, поэтому с детства был знаком с армейской жизнью. После окончания Московского высшего общевойскового командного училища проходил службу на территории Украины, а после провозглашения независимости решил остаться в Вооруженных силах и принес присягу на верность украинскому народу.

Сирский на совещании. Фото: Александр Сирский/Facebook

С тех пор его карьера была связана исключительно с армией. За более чем три десятилетия службы Сирский прошел путь от командира мотострелкового взвода до Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, не работая ни в политике, ни в гражданском секторе.

Командовал обороной Киева, которая сорвала планы России

В начале полномасштабного вторжения России Сырский занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Именно он руководил обороной Киева, когда российские войска пытались быстро захватить столицу.

Под его командованием украинские военные остановили наступление противника, сорвали планы Кремля по захвату Киева и заставили оккупационные войска отступить из Киевской области. Именно эта операция стала одним из переломных моментов первых месяцев полномасштабной войны.

Стал одним из архитекторов контрнаступления в Харьковской области

Осенью 2022 года Сырский руководил Харьковской наступательной операцией, которую военные эксперты называют одной из самых успешных за всё время полномасштабной войны.

Александр Сырский беседует с партнерами. Фото: Александр Сырский/Facebook

Украинским силам удалось скрыть истинное направление главного удара, воспользоваться фактором внезапности и за короткое время освободить значительную часть Харьковской области. Этот успех существенно изменил ситуацию на фронте и стал одним из крупнейших поражений российской армии.

В армии Сирского знают под позывным "Барс"

Среди военнослужащих Сирский давно известен под позывным "Барс". Сам генерал практически не комментирует его происхождение, однако этот позывной используется уже много лет.

Под ним его знают как подчинённые, так и военное руководство. Со временем "Барс" стал одним из самых известных позывных среди украинских генералов.

Участвовал в боях за Дебальцево

Еще до начала полномасштабного вторжения Сырский был одним из ключевых командующих во время боев за Дебальцевский плацдарм в 2015 году. Он руководил действиями украинских войск в чрезвычайно сложных условиях и участвовал в организации выхода подразделений из почти окруженного города.

Совещание под командованием Сирского. Фото: Александр Сирский/Facebook

Несмотря на сложную ситуацию, значительную часть личного состава и техники удалось сохранить. Именно после боев за Дебальцево Сирского стали называть одним из самых опытных украинских военачальников, а его авторитет в армии существенно вырос.

Как писали Новини.LIVE, 22 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Александра Сирского от должности Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Одновременно глава государства назначил новым главнокомандующим Михаила Драпатого, а также обновил руководство Генерального штаба.

Впоследствии Зеленский сообщил, что после освобождения от должности главнокомандующего Сырский продолжит службу в системе обороны Украины. По словам главы государства, генерал будет работать вместе с новым военным руководством, передавать свой боевой опыт и консультировать командование.