Сибига: Украина договорилась с партнерами об усилении ПВО перед зимой

Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Карина Приходько Редактор

Украина договорилась со своими партнерами об укреплении воздушного щита перед зимой. Также наша страна ожидает дополнительных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в беседе с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.

Укрепление ПВО Украины перед зимой

Сибига рассказал, что во время саммита G7 во Франции президент Украины Владимир Зеленский договорился с союзниками об укреплении украинского потенциала в сфере противовоздушной обороны.

"Есть договоренности об укреплении наших возможностей перед зимой. Мы понимаем и временные рамки, и объемы, и ожидаем, что это будет обеспечено до наступления зимы", — сказал министр.

Он также добавил, что Украина ожидает дополнительных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре, а также подчеркнул переход к практическому этапу обсуждений по вопросам производства систем ПВО в Украине и расширения масштабов национальных оборонных программ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Украина и ЕС создадут Европейскую антибаллистическую систему. Это направление инициировал Киев.

Также президент сообщал, что США впервые одобрительно отнеслись к инициативе Киева по получению лицензий на совместное производство систем ПВО и ракет к ним. Для запуска этого механизма остаётся получить личное одобрение Трампа.