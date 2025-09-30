Видео
Главная Новости дня Сибига анонсировал визит Навроцкого в Киев

Сибига анонсировал визит Навроцкого в Киев

Дата публикации 30 сентября 2025 18:03
Навроцкий приедет в Киев - когда это будет
Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий приедет в Киев. Это произойдет в короткой перспективе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Укринформу.

Читайте также:

Навроцкий приедет в Киев

"Мы ожидаем визита президента Польши в Украину.... Надеемся, что он состоится в короткой перспективе", — сказал Сибига.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что президент Украины готов к конструктивному диалогу со своим польским коллегой. В частности, Сибига отметил, что накануне визита президента Польши в Вашингтон Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Каролем Навроцким.

"И, безусловно, что для дальнейшего развития наших добрососедских отношений этот визит очень важен", — подчеркнул Сибига.

Министр иностранных дел Украины отметил, что в сфере проведения поисково-эксгумационных работ уже "достигнут значительный прогресс". Он добавил, что сотрудничество между украинскими и польскими командами в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.

Стоит отметить, что Волынская трагедия охватывает события 1943-1944 годов, во время которых массово уничтожали людей по этническому признаку. По разным оценкам, в этом конфликте погибли от 35 до 100 тысяч поляков и от 15 до 25 тысяч украинцев. Есть несколько версий причин трагедии, однако официальной пока нет, поскольку проходят исследования этого периода истории.

С 2016 года польская сторона официально признает Волынскую трагедию "геноцидом, совершенным украинскими националистами". В 2023 году Сейм Польши принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв трагедии, подчеркнув, что польско-украинское примирение нуждается в "признании вины".

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о намерении посетить Киев для личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А до этого Навроцкий посетил Берлин, а в тот же день отправился с рабочим визитом в Париж.

Польша Киев МИД Андрей Сибига Кароль Навроцкий
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
