Навроцкий заявил, что планирует приехать в Киев и встретиться с Зеленским

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал, что планирует приехать в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. У него уже был разговор с украинским лидером, и оба высказались за такую встречу.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

Что сказал Навроцкий о встрече с Зеленским

"Эта встреча в Киеве с президентом Зеленским возможна в этот активный период моей дипломатии. Сейчас я завершаю свой первый месяц встреч в Европе и по всему миру, но вполне естественно, что я встречусь с президентом Зеленским", — заявил польский лидер.

Он добавил, что уже успел провести короткий разговор с Зеленским, во время которого стороны "коротко обменялись любезностями" и подтвердили готовность в ближайшее время организовать более предметную встречу.



Отдельно президент Польши подчеркнул значение поддержки со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Трамп "неоднократно заявлял, что ценит мнения Польши, поляков и польского президента".

"Я с самого начала чувствовал, что президент Трамп особенно будет поддерживать Польшу. Вы также были свидетелями нашей встречи в Белом доме, и даже тогда президент Трамп заверил нас, что он твердо на стороне Польши. Для нас это, конечно, хорошая новость", — сказал Навроцкий.

Также он подчеркнул, что "увеличение контингента американских войск в Польше" является хорошей информацией для всего региона Центральной Европы.

"Что подтвердили и мои коллеги, президенты стран Балтии", — резюмировал Навроцкий.

Напомним, в начале сентября Кароль Навроцкий тоже высказался о присутствии войск США в Польше. Он отметил, что это четкий сигнал миру и РФ о прочности польско-американского партнерства.

Также мы писали, что президент Польши заявил о готовности разместить ядерное оружие на территории своей страны.