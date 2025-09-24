Відео
Головна Новини дня Навроцький зустрінеться із Зеленським у Києві

Навроцький зустрінеться із Зеленським у Києві

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 23:46
Навроцький заявив, що планує приїхати до Києва та зустрітися із Зеленським
Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів, що планує приїхати у Києві та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Він вже мав розмову з українським лідером і обидва висловились "за" таку зустріч.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

Читайте також:

Що сказав Навроцький про зустріч із Зеленським

"Ця зустріч у Києві з президентом Зеленським можлива в цей активний період моєї дипломатії. Зараз я завершує свій перший місяць зустрічей у Європі та по всьому світу, але цілком природно, що я зустрінуся з президентом Зеленським", — заявив польский лідер.

Він додав, що вже встиг провести коротку розмову із Зеленським, під час якої сторони "коротко обмінялися люб’язностями" та підтвердили готовність найближчим часом організувати більш предметну зустріч.

Окремо президент Польщі підкреслив значення підтримки з боку Сполучених Штатів. За його словами, Трамп "неодноразово заявляв, що цінує думки Польщі, поляків і польського президента".

"Я з самого початку відчував, що президент Трамп особливо підтримуватиме Польщу. Ви також були свідками нашої зустрічі в Білому домі, і навіть тоді президент Трамп запевнив нас, що він твердо на боці Польщі. Для нас це, звичайно, хороша новина", — сказав Навроцький.

Також він наголосив, що "збільшення контингентів американських військ у Польщі" є доброю інформацією для всього регіону Центральної Європи.

"Що підтвердили й мої колеги, президенти країн Балтії", — резюмував Навроцький.

Нагадаємо, на початку вересня Кароль Навроцький теж висловився про присутність військ США у Польщі. Він зазначив, що це чіткий сигнал світу та РФ про міцність польсько-американського партнерства.

Також ми писали, що президент Польщі заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території своєї країни.

Володимир Зеленський Київ Україна Кароль Навроцький
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
