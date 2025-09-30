Відео
Головна Новини дня Сибіга анонсував візит Навроцького до Києва

Сибіга анонсував візит Навроцького до Києва

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 18:03
Навроцький приїде до Києва - коли це буде
Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький приїде до Києва. Це станеться у короткій перспективі.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв’ю Укрінформу.

Читайте також:

Навроцький приїде до Києва

"Ми очікуємо на візит президента Польщі до України.... Сподіваємося, що він відбудеться у короткій перспективі", — сказав Сибіга.

Міністр закордонних справ України підкреслив, що президент України готовий до конструктивного діалогу зі своїм польським колегою. Зокрема, Сибіга відзначив, що напередодні візиту президента Польщі до Вашингтона Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Каролем Навроцьким.

"І, безумовно, що для подальшого розвитку наших добросусідських відносин цей візит дуже важливий", — підкреслив Сибіга.

Міністр закордонних справ України відзначив, що у сфері проведення пошуково-ексгумаційних робіт вже "досягнуто значного прогресу". Він додав, що співпраця між українськими та польськими командами в цьому напрямку триватиме й надалі.

Варто зазначити, що Волинська трагедія охоплює події 1943–1944 років, під час яких масово знищували людей за етнічною ознакою. За різними оцінками, у цьому конфлікті загинули від 35 до 100 тисяч поляків та від 15 до 25 тисяч українців. Існує кілька версій причин трагедії, однак офіційної наразі немає, адже ще триває дослідження цього періоду історії.

З 2016 року польська сторона офіційно визнає Волинську трагедію "геноцидом, скоєним українськими націоналістами". У 2023 році Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв трагедії, підкресливши, що польсько-українське примирення потребує "визнання провини".

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про намір відвідати Київ для особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським

А до цього Навроцький відвідав Берлін, а того ж дня відправився з робочим візитом до Парижа.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
