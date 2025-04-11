Лидеры ЕС отправятся в июле к Си Цзиньпину на фоне пошлин Трампа

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: WU HAO/Pool via REUTERS

Высокопоставленные чиновники ЕС планируют посетить Китай для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Это может быть признаком того, что Брюссель заинтересован в развитии более тесных связей с Пекином на фоне тарифного давления Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на South China Morning Post.

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По данным гонконгского издания, поездка запланирована на конец июля, о чем рассказали пять осведомленных источников. Последний саммит между сторонами проходил в Китае, поэтому повторный визит европейских чиновников нарушает протокол — это указывает на их стремление обсудить торговые вопросы. В обычных обстоятельствах китайская делегация должна была бы посетить Европу.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта согласились на проведение саммита в Пекине.

Кроме того, Китай и Европейский Союз начинают переговоры, направленные на отмену пошлин блока на электромобили из азиатской страны, о чем пишет немецкая газета Handelsblatt.

Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп оставил мировых лидеров в затруднительном положении, заставляя их искать способы реагирования на его "взаимные тарифы", действие которых он приостановил на 90 дней после обвала рынков на этой неделе.

Также издание напомнило, что отношения между Европой и Китаем оставались напряженными с начала полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года. Брюссель недоволен тем, что Пекин оказывает Москве дипломатическую поддержку, одновременно укрепляя торговые связи, хотя Китай неоднократно заявлял о своем стремлении к мирному урегулированию конфликта.

Во время телефонного разговора во вторник премьер-министр Китая Ли Цян сообщил Урсуле фон дер Ляйен, что у его страны есть необходимые инструменты для "полной компенсации" любых негативных внешних потрясений, и вновь выразил уверенность в росте второй по величине экономики мира в 2025 году.

Напомним, что Дональд Трамп приостановил свои пошлины, однако под отсрочку не попал Китай. Вчера стало известно, тарифы США на импорт из Китая выросли до 145%.

Также мы писали, что Дональд Трамп рассказал, куда хочет тратить деньги, полученные от тарифов.