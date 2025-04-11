Лідери ЄС вирушать у липні до Сі Цзіньпіна на тлі мит Трампа

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: WU HAO/Pool via REUTERS

Високопоставлені чиновники ЄС планують відвідати Китай для зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном. Це може бути ознакою того, що Брюссель зацікавлений у розвитку тісніших зв'язків з Пекіном на тлі тарифного тиску Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на South China Morning Post.

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Зустріч планувалася в Європі, але тепер буде в Китаї

За даними гонконгського видання, поїздку заплановано на кінець липня, про що розповіли п'ять обізнаних джерел. Останній саміт між сторонами проходив у Китаї, тому повторний візит європейських чиновників порушує протокол — це вказує на їхнє прагнення обговорити торговельні питання. За звичайних обставин китайська делегація мала б відвідати Європу.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта погодилися на проведення саміту в Пекіні.

Крім того, Китай і Європейський Союз розпочинають переговори, спрямовані на скасування мит блоку на електромобілі з азійської країни, про що пише німецька газета Handelsblatt.

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Bloomberg зазначає, що президент США Дональд Трамп залишив світових лідерів у скрутному становищі, змушуючи їх шукати способи реагування на його "взаємні тарифи", дію яких він призупинив на 90 днів після обвалу ринків цього тижня.

Також видання нагадало, що відносини між Європою і Китаєм залишалися напруженими від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Брюссель незадоволений тим, що Пекін надає Москві дипломатичну підтримку, одночасно зміцнюючи торговельні зв'язки, хоча Китай неодноразово заявляв про своє прагнення до мирного врегулювання конфлікту.

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Під час телефонної розмови у вівторок прем'єр-міністр Китаю Лі Цян повідомив Урсулі фон дер Ляєн, що у його країни є необхідні інструменти для "повної компенсації" будь-яких негативних зовнішніх потрясінь, і знову висловив упевненість у зростанні другої за величиною економіки світу 2025 року.

Нагадаємо, що Дональд Трамп призупинив свої мита, однак під відстрочку не потрапив Китай. Учора стало відомо, тарифи США на імпорт з Китаю зросли до 145%.

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Також ми писали, що Дональд Трамп розповів, куди хоче витрачати гроші, отримані від тарифів.

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