Тайная операция РФ у авианосца Франции завершилась провалом — подробности

Французский авианосец, за которым следил российский беспилотник. Фото: X/Försvarsmakten

Россияне выпустили беспилотник, чтобы следить за французским авианосцем Charles de Gaulle. В план Москвы вмешалась Швеция, из-за чего Балтийский флот потерпел фиаско.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Defense Express.

Россияне пытались следить за французским авианосцем

Россия продолжает совершать провокации в Европе, выпуская свои беспилотники для шпионажа. На этот раз РФ решила следить за единственным авианосцем военно-морского флота Франции Charles de Gaulle (R91). Он находился в шведском порту Мальме и готовился к участию в стратегических учениях.

В оборонном ведомстве Швеции сообщили, что дрон был выпущен с российского судна радиоразведки "Жигулевск". Это московский разведывательный корабль проекта 503Р, который находится в составе российского флота с 1982 года. Судно входит в состав 72-го отдельного дивизиона кораблей специального назначения центра разведки Балтийского флота.

За передвижением российского корабля следил скоростной патрульный катер HSwMS Rapp. Военные Швеции зафиксировали несанкционированный беспилотник в регионе, после чего установили, что он взлетел именно с корабля РФ.

"Мы следили за этим судном во время его следования и смогли оперативно принять контрмеры в случае обнаружения дрона", — отметил вице-адмирал Эва Скоог Хаслум.

В Швеции не раскрыли деталей относительно того, как именно нейтрализовали российский дрон. В то же время известно, что патрульный катер HSwMS Rapp вооружен двумя пулеметами 12,7-мм, глубинными бомбами, минами и противолодочными ракетами.

Швеция хотела списать соответствующее вооружение еще в 2014 году, однако после аннексии Крыма и начала войны в Украине решение изменить, продолжив эксплуатацию. В 2020 году вооружение модернизировали.

Инциденты с россиянами

В январе 2026 года финские власти перехватили и взяли под контроль грузовое судно Fitburg по подозрению в диверсии. Известно, что корабль повредил важный подводный кабель передачи данных.

Также ранее шведские таможенники остановили российское судно "Адлер", которое является подсанкционным. На борту начали проводить проверку груза.