Україна
Главная Новости дня Швеция сорвала операцию РФ против французского авианосца — детали

Швеция сорвала операцию РФ против французского авианосца — детали

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 10:08
Тайная операция РФ у авианосца Франции завершилась провалом — подробности
Французский авианосец, за которым следил российский беспилотник. Фото: X/Försvarsmakten

Россияне выпустили беспилотник, чтобы следить за французским авианосцем Charles de Gaulle. В план Москвы вмешалась Швеция, из-за чего Балтийский флот потерпел фиаско.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Defense Express.

Россияне пытались следить за французским авианосцем

Россия продолжает совершать провокации в Европе, выпуская свои беспилотники для шпионажа. На этот раз РФ решила следить за единственным авианосцем военно-морского флота Франции Charles de Gaulle (R91). Он находился в шведском порту Мальме и готовился к участию в стратегических учениях.

В оборонном ведомстве Швеции сообщили, что дрон был выпущен с российского судна радиоразведки "Жигулевск". Это московский разведывательный корабль проекта 503Р, который находится в составе российского флота с 1982 года. Судно входит в состав 72-го отдельного дивизиона кораблей специального назначения центра разведки Балтийского флота.

За передвижением российского корабля следил скоростной патрульный катер HSwMS Rapp. Военные Швеции зафиксировали несанкционированный беспилотник в регионе, после чего установили, что он взлетел именно с корабля РФ.

"Мы следили за этим судном во время его следования и смогли оперативно принять контрмеры в случае обнаружения дрона", — отметил вице-адмирал Эва Скоог Хаслум.

В Швеции не раскрыли деталей относительно того, как именно нейтрализовали российский дрон. В то же время известно, что патрульный катер HSwMS Rapp вооружен двумя пулеметами 12,7-мм, глубинными бомбами, минами и противолодочными ракетами.

Швеция хотела списать соответствующее вооружение еще в 2014 году, однако после аннексии Крыма и начала войны в Украине решение изменить, продолжив эксплуатацию. В 2020 году вооружение модернизировали.

Инциденты с россиянами

В январе 2026 года финские власти перехватили и взяли под контроль грузовое судно Fitburg по подозрению в диверсии. Известно, что корабль повредил важный подводный кабель передачи данных.

Также ранее шведские таможенники остановили российское судно "Адлер", которое является подсанкционным. На борту начали проводить проверку груза.

Франция слежка Швеция дроны Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
