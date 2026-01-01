Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Финны задержали судно с россиянами — подозревают в диверсии

Финны задержали судно с россиянами — подозревают в диверсии

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 05:47
Экипаж корабля Fitburg подозревают в повреждении важного кабеля на дне моря
Задержание судна Fitburg. Фото: Полиция Финляндии

Финские власти перехватили и взяли под контроль грузовое судно Fitburg по подозрению в диверсии. Корабль, следовавший из российского Санкт-Петербурга, повредил важный подводный кабель передачи данных.

Об этом сообщает национальный вещатель Финляндии Yle со ссылкой на полицию.

Реклама
Читайте также:

Якорь за бортом

Операция напоминала сцену из боевика. Fitburg перехватил патрульный корабль пограничной охраны Turva при поддержке вертолета. Судно остановили в исключительной экономической зоне Финляндии, хотя само повреждение кабеля, принадлежащего компании Elisa, зафиксировали в водах Эстонии.

Доказательства нашли сразу. Когда финны приблизились к судну, то увидели: якорная цепь свисала в воду. Именно она, вероятно, и стала орудием преступления.

Экипаж под стражей

На борту находилось 14 моряков. Всех задержали. Комиссар национальной полиции Илкка Коскимяки подтвердил пестрый национальный состав команды. Среди задержанных — граждане России. Также там были выходцы из Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Судно Fitburg длиной 132 метра шло под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Маршрут пролегал из Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу.

Интересная деталь: хотя корабль не фигурирует в официальных санкционных списках, платформа мониторинга Open Sanctions ранее уже обозначала его как объект, "представляющий интерес для следствия".

Реакция финских властей

Национальная прокуратура Финляндии уже возбудила уголовное дело. Инцидент расследуют как причинение тяжкого вреда имуществу и вмешательство в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо срочно обсудил ситуацию с эстонским коллегой Кристеном Михалом. Политик пока воздерживается от прямых обвинений в адрес Москвы.

"Лучше позволить следователям выяснить, что именно произошло", — заявил Орпо в интервью, подчеркнув, что финские службы были готовы к таким сценариям, учитывая предыдущий опыт атак на инфраструктуру.

Напомним, Силы обороны Украины сообщили, что усиливают удары по "теневым судам" врага.

А ЕС ввел санкции против 41 судна "теневого флота" России. Так, общее количество кораблей, которые попали под ограничения, выросло почти до 600.

корабль Финляндия диверсия подводный кабель российские суда
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации