Экипаж корабля Fitburg подозревают в повреждении важного кабеля на дне моря

Задержание судна Fitburg. Фото: Полиция Финляндии

Финские власти перехватили и взяли под контроль грузовое судно Fitburg по подозрению в диверсии. Корабль, следовавший из российского Санкт-Петербурга, повредил важный подводный кабель передачи данных.

Об этом сообщает национальный вещатель Финляндии Yle со ссылкой на полицию.

Якорь за бортом

Операция напоминала сцену из боевика. Fitburg перехватил патрульный корабль пограничной охраны Turva при поддержке вертолета. Судно остановили в исключительной экономической зоне Финляндии, хотя само повреждение кабеля, принадлежащего компании Elisa, зафиксировали в водах Эстонии.

Доказательства нашли сразу. Когда финны приблизились к судну, то увидели: якорная цепь свисала в воду. Именно она, вероятно, и стала орудием преступления.

Экипаж под стражей

На борту находилось 14 моряков. Всех задержали. Комиссар национальной полиции Илкка Коскимяки подтвердил пестрый национальный состав команды. Среди задержанных — граждане России. Также там были выходцы из Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Судно Fitburg длиной 132 метра шло под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Маршрут пролегал из Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу.

Интересная деталь: хотя корабль не фигурирует в официальных санкционных списках, платформа мониторинга Open Sanctions ранее уже обозначала его как объект, "представляющий интерес для следствия".

Реакция финских властей

Национальная прокуратура Финляндии уже возбудила уголовное дело. Инцидент расследуют как причинение тяжкого вреда имуществу и вмешательство в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо срочно обсудил ситуацию с эстонским коллегой Кристеном Михалом. Политик пока воздерживается от прямых обвинений в адрес Москвы.

"Лучше позволить следователям выяснить, что именно произошло", — заявил Орпо в интервью, подчеркнув, что финские службы были готовы к таким сценариям, учитывая предыдущий опыт атак на инфраструктуру.

Напомним, Силы обороны Украины сообщили, что усиливают удары по "теневым судам" врага.

А ЕС ввел санкции против 41 судна "теневого флота" России. Так, общее количество кораблей, которые попали под ограничения, выросло почти до 600.