Екіпаж корабля Fitburg підозрюють у пошкодженні важливого кабелю на дні моря

Затримання судна Fitburg. Фото: Поліція Фінляндії

Фінська влада перехопила та взяла під контроль вантажне судно Fitburg за підозрою у диверсії. Корабель, що прямував із російського Санкт-Петербурга, пошкодив важливий підводний кабель передачі даних.

Про це повідомляє національний мовник Фінляндії Yle з посиланням на поліцію.

Якір за бортом

Операція нагадувала сцену з бойовика. Fitburg перехопив патрульний корабель прикордонної охорони Turva за підтримки вертольота. Судно зупинили у виключній економічній зоні Фінляндії, хоча саме пошкодження кабелю, що належить компанії Elisa, зафіксували в водах Естонії.

Докази знайшли одразу. Коли фіни наблизилися до судна, то побачили: якірний ланцюг звисав у воду. Саме він, ймовірно, і став знаряддям злочину.

Екіпаж під вартою

На борту перебувало 14 моряків. Усіх затримали. Комісар національної поліції Ілкка Коскімякі підтвердив строкатий національний склад команди. Серед затриманих — громадяни Росії. Також там були вихідці з Грузії, Азербайджану та Казахстану.

Судно Fitburg довжиною 132 метри йшло під прапором Сент-Вінсента і Гренадин. Маршрут пролягав із Санкт-Петербурга до ізраїльської Хайфи.

Цікава деталь: хоча корабель не фігурує в офіційних санкційних списках, платформа моніторингу Open Sanctions раніше вже позначала його як об'єкт, що "становить інтерес для слідства".

Реакція фінської влади

Національна прокуратура Фінляндії вже порушила кримінальну справу. Інцидент розслідують як заподіяння тяжкої шкоди майну та втручання в роботу телекомунікацій за обтяжувальних обставин.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо терміново обговорив ситуацію з естонським колегою Крістеном Міхалом. Політик поки що утримується від прямих звинувачень на адресу Москви.

"Краще дозволити слідчим з'ясувати, що саме сталося", — заявив Орпо в інтерв'ю, наголосивши, що фінські служби були готові до таких сценаріїв, враховуючи попередній досвід атак на інфраструктуру.

Нагадаємо, Сили оборони України повідомили, що посилюють удари по "тіньовим суднам" ворога.

А ЄС запровадив санкції проти 41 судна "тіньового флоту" Росії. Так, загальна кількість кораблів, які потрапили під обмеження, зросла майже до 600.