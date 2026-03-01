Шпигування РФ за авіаносцем Франції пішло не за планом — втрутилась Швеція

Французький авіаносець, за яким стежив російський безпілотник. Фото: X/Försvarsmakten

Росіяни намагалися за допомогою дрона стежити за французьким авіаносцем Charles de Gaulle, який перебував в одному зі шведських портів. Однак план Москви з тріском провалився через Швецію, що лише присоромило Балтійський флот.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Defense Express.

Реклама

Читайте також:

Росіяни намагалися стежити за французьким авіаносцем

Росія продовжує вчиняти провокації в Європі, випускаючи свої безпілотники для шпигування. Цього разу РФ вирішила стежити за єдиним авіаносцем військово-морського флоту Франції Charles de Gaulle (R91). Він перебував у шведському порту Мальме та готувався до участі у стратегічних навчаннях.

В оборонному відомстві Швеції повідомили, що дрон було випущено з російського судна радіорозвідки "Жигулевск". Це московський розвідувальний корабель проєкту 503Р, який перебуває у складі російського флоту з 1982 року. Судно входить до складу 72-го окремого дивізіону кораблів спеціального призначення центру розвідки Балтійського флоту.

За пересуванням російського корабля стежив швидкісний патрульний катер HSwMS Rapp. Військові Швеції зафіксували несанкціонований безпілотник в регіоні, після чого встановили, що він злетів саме з корабля РФ.

"Ми стежили за цим судном під час його слідування і змогли оперативно вжити контрзаходів у випадку виявлення дрона", — зазначив віцедамірал Ева Скоог Хаслум.

У Швеції не розкрили деталів щодо того, як саме нейтралізували російський дрон. Водночас відомо, що патрульний катер HSwMS Rapp озброєний двома кулеметами 12,7-мм, глибинними бомбами, мінами та протичовновими ракетами.

Швеція хотіла списати відповідне озброєння ще у 2014 році, однак після анексії Криму і початку війни в Україні рішення змінити, продовживши експлуатацію. У 2020 році озброєння модернізували.

Інциденти з росіянами

У січні 2026 року фінська влада перехопила та взяла під контроль вантажне судно Fitburg через підозру у диверсії. Відомо, що корабель пошкодив важливий підводний кабель передачі даних.

Також раніше шведські митники зупинили російське судно "Адлер", яке є підсанкційним. На борту почали проводити перевірку вантажу.