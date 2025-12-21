Відео
Швеція затримала підсанкційне судно РФ — проводить перевірку

Швеція затримала підсанкційне судно РФ — проводить перевірку

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 19:57
Швеція затримала підсанкційне судно Росії 21 грудня — деталі
Російське судно. Фото: war-sanctions.gur.gov.ua

Шведські митники зупинили підсанкційне російське судно "Адлер". На борту проводять перевірку вантажу. 

Про це повідомляє SVT. 

Читайте також:

Затримання російського судна в Швеції

Видання повідомляє, що ще в суботу вранці судно "Адлер" стояло на якорі у шведських водах поблизу Геганеса. Це сталося після того, як у нього стався збій в роботі двигуна. Відомо, що судно належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями ЄС і США через підозру у перевезенні північнокорейських боєприпасів.

Митна служба проводила нічну операцію і звернулася за допомогою до Берегової охорони. Перевірка тривала і в неділю вранці. Митники зазначали, що висадка на борт пройшла спокійно, а екіпаж був ввічливим. 

"Цей рейд є одним із серії аналогічних перевірок, проведених проти підозрюваної російської гібридної діяльності або торгівлі зброєю у водах країн ЄС протягом року", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, 18 грудня ЄС запровадив санкції проти 41 судна "тіньового флоту" Росії. Так, загальна кількість кораблів, які потрапили під обмеження, зросла майже до 600. 

Також Blooomberg писав, що санкції обрушили ціни на нафту РФ до мінімуму від початку війни. Дані показують різке падіння практично по всіх напрямках.

санкції проти Росії Швеція митниця затримання російські судна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
