ССО провели спецоперацію проти суден РФ у Каспійському морі

Російське судно. Фото: ССО України

Сили спеціальних операцій України спільно з повстанським рухом "Черная Искра" здійснили спеціальну операцію в Каспійському морі, під час якої було уражено два російські судна, задіяні у військових перевезеннях.

Про це повідомила пресслужба ССО.

За наявними даними, удару було завдано поблизу узбережжя Республіки Калмикія. Судна використовувалися Російською Федерацією для транспортування озброєння та військової техніки.

Одне із суден, яке вдалося атакувати. Фото: ССО

Повстанський рух "Черная Искра" передав українській стороні розвіддані щодо маршрутів руху та характеру вантажів, що дозволило точно ідентифікувати цілі та спланувати ураження.

Йдеться про судна "Композитор Рахманінов" і "Аскар-Сариджа", які, за відкритими даними, залучалися до військової логістики РФ. Обидва перебувають під санкціями США через участь у схемах постачання військових вантажів між Іраном та Росією.

Нагадаємо, також нещодавно СБУ провели успішну операцію і атакували нафтовидобувну платформу Росії у Каспійському морі.

Окрім того, СБУ вдарила по двох танкерах з тіньового флоту РФ, які перевозили нафтопродукти.