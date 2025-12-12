ССО провели спецоперацию против судов РФ в Каспийском море

Российское судно. Фото: ССО Украины

Силы специальных операций Украины совместно с повстанческим движением "Черная Искра" осуществили специальную операцию в Каспийском море, во время которой были поражены два российских судна, задействованные в военных перевозках.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

По имеющимся данным, удар был нанесен вблизи побережья Республики Калмыкия. Суда использовались Российской Федерацией для транспортировки вооружения и военной техники.

Одно из судов, которое удалось атаковать. Фото: ССО

Повстанческое движение "Черная Искра" передало украинской стороне разведданные о маршрутах движения и характере грузов, что позволило точно идентифицировать цели и спланировать поражение.

Речь идет о судах "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа", которые, по открытым данным, привлекались к военной логистике РФ. Оба находятся под санкциями США из-за участия в схемах поставки военных грузов между Ираном и Россией.

Напомним, также недавно СБУ провели успешную операцию и атаковали нефтедобывающую платформу России в Каспийском море.

Кроме того, СБУ ударила по двум танкерам из теневого флота РФ, которые перевозили нефтепродукты.