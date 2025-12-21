Видео
Главная Новости дня Швеция задержала подсанкционное судно РФ — проводит проверку

Швеция задержала подсанкционное судно РФ — проводит проверку

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 19:57
Швеция задержала подсанкционное судно России 21 декабря — детали
Российское судно. Фото: war-sanctions.gur.gov.ua

Шведские таможенники остановили подсанкционное российское судно "Адлер". На борту проводят проверку груза.

Об этом сообщает SVT.

Читайте также:

Задержание российского судна в Швеции

Издание сообщает, что еще в субботу утром судно "Адлер" стояло на якоре в шведских водах вблизи Геганеса. Это произошло после того, как у него произошел сбой в работе двигателя. Известно, что судно принадлежит компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями ЕС и США из-за подозрения в перевозке северокорейских боеприпасов.

Таможенная служба проводила ночную операцию и обратилась за помощью к Береговой охране. Проверка продолжалась и в воскресенье утром. Таможенники отмечали, что высадка на борт прошла спокойно, а экипаж был вежливым.

"Этот рейд является одним из серии аналогичных проверок, проведенных против подозреваемой российской гибридной деятельности или торговли оружием в водах стран ЕС в течение года", — говорится в материале.

Напомним, 18 декабря ЕС ввел санкции против 41 судна "теневого флота" России. Так, общее количество кораблей, которые попали под ограничения, возросло почти до 600.

Также Blooomberg писал, что санкции обрушили цены на нефть РФ до минимума с начала войны. Данные показывают резкое падение практически по всем направлениям.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
