Шуляк: Некоторые инвесторы в Украине получат льготы

Для крупных инвесторов в Украине, которые готовы вкладывать значительные средства в восстановление экономики, могут ввести налоговые стимулы. Речь идет о бизнесе, который инвестирует от 20 миллионов евро.

Об этом заявила председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE.

Льготы для инвесторов в Украине

Шуляк рассказала, что для восстановления инфраструктуры стране необходима собственная база стройматериалов, а не зависимость от иностранных поставщиков. По ее словам, это нужно для уменьшения зависимости от импорта при восстановлении страны.

"У нас нет ни одного завода, который бы производил стекло для стеклопакетов, потому что последний завод украинский работал в Лисичанске, потом он был там разбомблен. У нас все стекло импортировалось из разных стран, из Польши достаточно большие объемы, но в Украине не было такого производства", — сказала нардеп.

Она подчеркнула, что сейчас делаются первые шаги для строительства современного стекольного завода, который будет работать на отечественном сырье при финансовой поддержке международных партнеров.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Юлия Свириденко рассказывала, что Украина и США запустили первую инвестицию фонда восстановления. Продукция предприятия уже используется более чем 150 украинскими производителями беспилотников и дронов-перехватчиков.

В то же время председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что Днепропетровщина стала прибежищем для бизнеса. Именно сюда переехал ряд предприятий из Донецкой и Луганской областей.