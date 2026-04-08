Шуляк: Деякі інвестори в Україні отримають пільги

Очільниця партії "Слуга народу". Фото: t.me/Shpylka_Shuliak

Для великих інвесторів в Україні, які готові вкладати значні кошти у відновлення економіки, можуть запровадити податкові стимули. Йдеться про бізнес, що інвестує від 20 мільйонів євро.

Про це заявила голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

Пільги для інвесторів в Україні

Шуляк розповіла, що для відновлення інфраструктури країні необхідна власна база будматеріалів, а не залежність від іноземних постачальників. За її словами, це потрібно для зменшення залежності від імпорту під час відбудови країни.

"В нас немає жодного заводу, який би виробляв скло для склопакетів, тому що останній завод український працював у Лисичанську, потім він був там розбомблений. В нас все скло імпортувалося з різних країн, з Польщі досить великі обсяги, але в Україні не було такого виробництва", — сказала нардепка.

Вона наголосила, що зараз робляться перші кроки для будівництва сучасного скляного заводу, який працюватиме на вітчизняній сировині за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

