Шуляк: Деякі інвестори в Україні отримають пільги

Шуляк: Деякі інвестори в Україні отримають пільги

Дата публікації: 8 квітня 2026 12:59
Очільниця партії "Слуга народу". Фото: t.me/Shpylka_Shuliak

Для великих інвесторів в Україні, які готові вкладати значні кошти у відновлення економіки, можуть запровадити податкові стимули. Йдеться про бізнес, що інвестує від 20 мільйонів євро. 

Про це заявила голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

Пільги для інвесторів в Україні

Шуляк розповіла, що для відновлення інфраструктури країні необхідна власна база будматеріалів, а не залежність від іноземних постачальників. За її словами, це потрібно для зменшення залежності від імпорту під час відбудови країни.

"В нас немає жодного заводу, який би виробляв скло для склопакетів, тому що останній завод український працював у Лисичанську, потім він був там розбомблений. В нас все скло імпортувалося з різних країн, з Польщі досить великі обсяги, але в Україні не було такого виробництва", — сказала нардепка. 

Вона наголосила, що зараз робляться перші кроки для будівництва сучасного скляного заводу, який працюватиме на вітчизняній сировині за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Юлія Свириденко розповідала, що Україна та США запустили першу інвестицію фонду відбудови. Продукція підприємства вже використовується більш ніж 150 українськими виробниками безпілотників і дронів-перехоплювачів.

Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що Дніпропетровщина стала прихистком для бізнесу. Саме сюди переїхала низка підприємств з Донецької та Луганської областей.

Карина Приходько - Редактор
