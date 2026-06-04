Самые болезненные эпизоды войны: Зеленский об убийстве Россией детей

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская чтят память украинских детей, которых убила РФ. Фото: Зеленский/Telegram

В День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже убила по меньшей мере 707 украинских детей. По его словам, тысячи детей также получили ранения, были похищены или до сих пор считаются пропавшими без вести. Глава государства подчеркнул, что за каждой цифрой стоят разрушенные жизни, несбывшиеся мечты и боль украинских семей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в четверг, 4 июня.

Владимир Зеленский чтит память детей, которых убила Россия. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский почтил память детей, которых убила РФ

Владимир Зеленский отметил, что официальное название этой памятной даты звучит иначе, однако, по его словам, на языке правды это день памяти детей, которых убила Россия. Он подчеркнул, что именно гибель самых уязвимых и беззащитных жертв войны является одним из самых болезненных проявлений российской агрессии и самой большой несправедливостью, которую переживает Украина.

Президент обратил внимание, что речь идет не только о статистике военных преступлений. За каждой цифрой стоят детские мечты, планы и надежды, которые были уничтожены войной, а также боль родителей, потерявших своих детей.

В своем обращении глава государства также отметил, что среди погибших — дети разного возраста: от младенцев до подростков, которые должны были завершать обучение в школе и строить собственное будущее. Президент подчеркнул, что Россия, которая называет себя одной из сильнейших армий мира, направляет свою агрессию против самых беззащитных.

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"Сегодня день памяти детей, которых убила Россия. На официальном языке он называется иначе, но на языке правды это звучит именно так. Этот день — о самых болезненных эпизодах войны, о самой большой несправедливости и зло, которое совершает Россия, — когда погибают самые незащищенные и самые невинные. Дети.

Сейчас это по меньшей мере 707 украинских детей. И еще тысячи детей, которых Россия ранила, похитила, тысячи детей, чья судьба до сих пор неизвестна. Это важные и ужасные показатели, но за ними стоит нечто большее, чем только цифры российских преступлений. Это детские мечты, планы, надежды, которые просто стерли. Это боль каждой матери и каждого отца, которые не знают, как дальше с этим жить — жить с такой болью.

Наши украинские дети. Кому-то несколько дней, кто-то пошел в первый класс, а у кого-то должен был быть выпускной. Вот с кем воюет больное государство. Светлая память каждому погибшему ребенку", — написал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 4 июня 2026 года Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия убила по меньшей мере 707 украинских детей. Об этом глава государства напомнил в День чествования памяти детей, погибших в результате российской агрессии. Он отметил необходимость наказания России за преступления против украинских детей и всех жертв войны.

Новини.LIVE также писали, что в День памяти детей, погибших из-за российской агрессии, глава ОПУ Кирилл Буданов также сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия убила 707 украинских детей. Еще 2 548 несовершеннолетних получили ранения, а более 20 тысяч детей были принудительно вывезены в РФ. Буданов подчеркнул, что эти действия являются частью целенаправленной политики, направленной против украинской нации.