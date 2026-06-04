Россия убила по меньшей мере 707 украинских детей: заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В День памяти детей-жертв войны Владимир Зеленский обнародовал трагические данные о количестве погибших несовершеннолетних в результате российского террора. Президент призвал мировое сообщество объединиться, чтобы привлечь Российскую Федерацию к суду за каждую оборванную детскую жизнь.

Об этом Владимир Зеленский высказался в Telegram, передает Новини.LIVE.

Зеленский призвал мир наказать Россию за убийства детей в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и мировому сообществу. Глава государства отметил страшную цену, которую украинский народ платит за свою свободу, и обнародовал обновленные данные о жертвах среди молодых украинцев. По его словам, с начала полномасштабного вторжения российские войска убили по меньшей мере 707 маленьких граждан нашей страны.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

"Каждая смерть — ребенок, у которого отобрали будущее. Россия должна понести ответственность за эти преступления", — высказался глава государства.

Он подчеркнул, что военное и политическое руководство Российской Федерации, а также непосредственные исполнители приказов должны понести строгую правовую ответственность за геноцид и военные преступления против украинских детей.

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Несколько дней назад Владимир Зеленский сообщал о предложении со стороны Кремля по обмену похищенных детей из Украины на своих военнопленных. Зеленский резко осудил такое предложение и объяснил, почему это является грубым нарушением международного права.