Найболючіші епізоди війни: Зеленський про вбивство Росією дітей

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшановують пам'ять українських дітей, яких вбила РФ. Фото: Зеленський/Telegram

У День пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України, Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже вбила щонайменше 707 українських дітей. За його словами, тисячі дітей також зазнали поранень, були викрадені або досі вважаються зниклими безвісти. Глава держави наголосив, що за кожною цифрою стоять зруйновані життя, нездійснені мрії та біль українських родин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у четвер, 4 червня.

Володимир Зеленський вшановує пам'ять дітей, яких вбила Росія. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський вшанував пам'ять дітей, яких вбила РФ

Володимир Зеленський зазначив, що офіційна назва цієї пам’ятної дати звучить інакше, однак, за його словами, мовою правди це день пам’яті дітей, яких вбила Росія. Він підкреслив, що саме загибель найуразливіших і найбеззахисніших жертв війни є одним із найболючіших проявів російської агресії та найбільшою несправедливістю, яку переживає Україна.

Президент звернув увагу, що йдеться не лише про статистику воєнних злочинів. За кожною цифрою стоять дитячі мрії, плани та сподівання, які були знищені війною, а також біль батьків, які втратили своїх дітей.

У своєму зверненні глава держави також наголосив, що серед загиблих — діти різного віку: від немовлят до підлітків, які мали завершувати навчання у школі та будувати власне майбутнє. Президент підкреслив, що Росія, яка називає себе однією з найсильніших армій світу, спрямовує свою агресію проти найбеззахисніших.

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"Сьогодні день пам’яті дітей, яких вбила Росія. Офіційною мовою він називається інакше, але мовою правди це звучить саме так. Цей день — про найболючіші епізоди війни, про найбільшу несправедливість і зло, яке чинить Росія, – коли гинуть найнезахищеніші та найбільш невинні. Діти.

Зараз це щонайменше 707 українських дітей. І ще тисячі дітей, яких Росія поранила, викрала, тисячі дітей, чия доля досі невідома. Це важливі й жахливі показники, але за ними стоїть дещо більше, ніж тільки цифри російських злочинів. Це дитячі мрії, плани, сподівання, які просто стерли. Це біль кожної матері та кожного батька, які не знають, як далі з цим жити – жити з таким болем.

Наші українські діти. Комусь декілька днів, хтось пішов у перший клас, а у когось мав бути випускний. Ось з ким воює хвора держава. Світла памʼять кожній загиблій дитині", — написав Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 4 червня 2026 року Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 707 українських дітей. Про це глава держави нагадав у День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Він наголосив на необхідності покарання Росії за злочини проти українських дітей та всіх жертв війни.

Новини.LIVE також писали, що у День пам’яті дітей, загиблих через російську агресію, очільник ОПУ Кирило Буданов також повідомив, що від початку повномасштабної війни Росія вбила 707 українських дітей. Ще 2 548 неповнолітніх зазнали поранень, а понад 20 тисяч дітей були примусово вивезені до РФ. Буданов наголосив, що ці дії є частиною цілеспрямованої політики, спрямованої проти української нації.