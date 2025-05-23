В Литве могут криминализировать подрывную деятельность - что это значит

Директор департамента госбезопасности Литвы Ремигиюс Бридикис. Фото: BNS nuotr

Директор департамента государственной безопасности Литвы Ремигиюс Бридикис обратился к политикам с призывом установить уголовную ответственность за подрывную деятельность. Речь идет о дезинформации, организации саботажа и помощи врагу.

Об этом пишет LRT.

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Так, Бридикис призвал литовских политиков вернуться к предложению разведки о криминализации подрывной деятельности. Впервые оно было выдвинуто почти десять лет назад.

"Эти новые угрозы, растущая напряженность и цели враждебных государств никуда не исчезают — они становятся все сложнее. Основная мысль, которую мы тогда высказали, заключалась в том, что мы должны искать пути криминализации подрывной деятельности", — сказал он.

По словам главы разведки, подрывная деятельность может включать:

распространение дезинформации;

организацию саботажа;

помощь враждебному государству в действиях против Литвы.

Издание пишет, что идею криминализации подрывной деятельности впервые публично озвучил в 2016 году тогдашний директор департамента Дариус Яунишкис. Последние годы литовские ведомства и другие страны фиксировали рост российской диверсионной активности.

Что стало причиной

В материале говорится, что экс-кандидат в президенты страны Эдуардас Вайткус совершил визит в Беларусь. Там он сказал, что президент Гитанас Науседа якобы "был избран незаконно" и Литва "находится на пути к уничтожению нации и государственности".

После поездки Вайткуса полиция начала досудебное расследование по подозрению в оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Литвы.

Напомним, в начале мая министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия пытается вмешаться в выборы президента, распространяя дезинформацию.

Также в Польше нашли российский след в масштабном пожаре в варшавском торговом центре в мае 2024 года.