У Литві можуть криміналізувати підривну діяльність — що це означає

Директор департаменту держбезпеки Литви Ремігіюс Брідікіс. Фото: BNS nuotr

Директор департаменту державної безпеки Литви Ремігіюс Брідікіс звернувся до політиків із закликом встановити кримінальну відповідальність за підривну діяльність. Йдеться про дезінформацію, організацію саботажу та допомогу ворогу.

Про це пише LRT.

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Так, Брідікіс закликав литовських політиків повернутися до пропозиції розвідки про криміналізацію підривної діяльності. Вперше вона була висунута майже десять років тому.

"Ці нові загрози, зростаюча напруженість і цілі ворожих держав нікуди не зникають — вони стають все складнішими. Основна думка, яку ми тоді висловили, полягала в тому, що ми повинні шукати шляхи криміналізації підривної діяльності", — сказав він.

За словами очільника розвідки, підривна діяльність може включати:

поширення дезінформації;

організацію саботажу;

допомогу ворожій державі в діях проти Литви.

Видання пише, що ідею криміналізації підривної діяльності вперше публічно озвучив у 2016 році тодішній директор департаменту Даріус Яунішкіс. Останні роки литовські відомства та інші країни фіксували зростання російської диверсійної активності.

Що стало причиною

У матеріалі йдеться, що екскандидат в президенти країни Едуардас Вайткус здійснив візит до Білорусі. Там він сказав, що президент Гітанас Науседа нібито "був обраний незаконно" і Литва "перебуває на шляху до знищення нації та державності".

Після поїздки Вайткуса поліція розпочала досудове розслідування за підозрою в наданні допомоги іноземній державі в діях, спрямованих проти Литви.

Нагадаємо, на початку травня міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія намагається втрутитися у вибори президента, поширюючи дезінформацію.

Також у Польщі знайшли російський слід в масштабній пожежі у варшавському торгівельному центрі в травні 2024 року.