Разлив нефти в Керченском проливе — погибло 32 дельфина

Волонтеры расчищают разлитую нефть. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Недавно в Керченском проливе случилась авария двух российских танкеров. Из-за разлива мазута погибло по меньшей мере 32 дельфина.

Об этом сообщает AP.

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Разлив мазута в Керченском проливе

Сообщается, что после аварии специалисты обнаружили 61 погибшую китообразную особь в Керченском проливе, 32 из них — это дельфины, которые погибли после 15 декабря. Эксперты отметили, что их гибель связана с разливом мазута.

Волонтеры расчищают разлитую нефть. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

"Практически ежедневно мы получаем информацию о гибели новых дельфинов, ведем учет и регулярно передаем данные в государственные органы. Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших — это нетипично большая цифра", — заявили в российском центре спасения и исследования дельфинов Delfacenter.

В материале также рассказали, что судя по состоянию тел, скорее всего, основная часть дельфинов погибла в первые десять дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном "азовки", которые всегда были наиболее уязвимыми китообразными.

Волонтеры расчищают разлитую нефть. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Волонтеры расчищают разлитую нефть. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

В то же время в Delfacenter добавили, что пока выбросов живых дельфинов не было. Однако специалисты ожидают увеличения количества пострадавших китообразных уже в ближайшие месяцы.

Что предшествовало

Вблизи Керченского пролива в Черном море 15 декабря из-за мощного шторма получили повреждения два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба — построены в 1980-х годах.

По словам эколога Владислава Балинского, в результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Эксперт утверждает в комментарии изданию "УСІ", что уже летом пятно может добраться до побережья Одесской области.

Уже через два дня в Керченском проливе в районе порта Кавказ тонуло российское нефтеналивное судно.

А 27 декабря в Черном море потерпел крушение четвертый танкер РФ.

Напомним, глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что Россия скрывает истинное количество нефтепродуктов, попавших в Черное море. На данный момент в результате аварии пострадали уже сотни тысяч живых организмов.

Эксперты предупреждают, что из-за недавней аварии с российскими танкерами Черное море может превратиться в нефтяную свалку, а его побережье — в зону экологической катастрофы.