Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Разлив нефти в Керченском проливе — погибло более 30 дельфинов arrow

Разлив нефти в Керченском проливе — погибло более 30 дельфинов

6 января 2025 09:27
Карина Приходько - Редактор
Разлив нефти в Керченском проливе — погибло 32 дельфина
Волонтеры расчищают разлитую нефть. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov
Карина Приходько - Редактор

Недавно в Керченском проливе случилась авария двух российских танкеров. Из-за разлива мазута погибло по меньшей мере 32 дельфина.

Об этом сообщает AP.

Читайте также:

Разлив мазута в Керченском проливе

Сообщается, что после аварии специалисты обнаружили 61 погибшую китообразную особь в Керченском проливе, 32 из них — это дельфины, которые погибли после 15 декабря. Эксперты отметили, что их гибель связана с разливом мазута.

разлив мазута в Керченском проливе
Волонтеры расчищают разлитую нефть. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

 "Практически ежедневно мы получаем информацию о гибели новых дельфинов, ведем учет и регулярно передаем данные в государственные органы. Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших — это нетипично большая цифра", — заявили в российском центре спасения и исследования дельфинов  Delfacenter.

В материале также рассказали, что судя по состоянию тел, скорее всего, основная часть дельфинов погибла в первые десять дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном "азовки", которые всегда были наиболее уязвимыми китообразными.

экологическая катастрофа в Черном море
Волонтеры расчищают разлитую нефть. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov
смерть дельфинов в Керченском проливе
Волонтеры расчищают разлитую нефть. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

В то же время в Delfacenter добавили, что пока выбросов живых дельфинов не было. Однако специалисты ожидают увеличения количества пострадавших китообразных уже в ближайшие месяцы.

Что предшествовало

Вблизи Керченского пролива в Черном море 15 декабря из-за мощного шторма получили повреждения два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба — построены в 1980-х годах.

По словам эколога Владислава Балинского, в результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Эксперт утверждает в комментарии изданию "УСІ", что уже летом пятно может добраться до побережья Одесской области.

Уже через два дня в Керченском проливе в районе порта Кавказ тонуло российское нефтеналивное судно.

А 27 декабря в Черном море потерпел крушение четвертый танкер РФ.

Напомним, глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что Россия скрывает истинное количество нефтепродуктов, попавших в Черное море. На данный момент в результате аварии пострадали уже сотни тысяч живых организмов.

Эксперты предупреждают, что из-за недавней аварии с российскими танкерами Черное море может превратиться в нефтяную свалку, а его побережье — в зону экологической катастрофы.

Крым экологическая катастрофа нефть экология Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:17 Зеленский рассказал, как он относится к Одессе

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

10:09 Киевстар изменит стоимость и условия тарифов — перечень

09:53 Россия запустила по Украине 128 дронов — сколько целей сбила ПВО

09:43 Отключения света 6 января — кому из одесситов подготовиться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:28 Катастрофа в Черном море — погибли десятки дельфинов

09:27 Разлив нефти в Керченском проливе — погибло более 30 дельфинов

09:22 В Харькове женщина судилась с Ощадбанком из-за снятия 64 тыс. грн

09:19 Очереди на границе Украины — на некоторых КПП есть пробки

09:17 Лучшие компактные смартфоны для покупки в 2025 году

10:17 Зеленский рассказал, как он относится к Одессе

10:09 Киевстар изменит стоимость и условия тарифов — перечень

09:53 Россия запустила по Украине 128 дронов — сколько целей сбила ПВО

09:43 Отключения света 6 января — кому из одесситов подготовиться

09:28 Катастрофа в Черном море — погибли десятки дельфинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:27 Разлив нефти в Керченском проливе — погибло более 30 дельфинов

09:22 В Харькове женщина судилась с Ощадбанком из-за снятия 64 тыс. грн

09:19 Очереди на границе Украины — на некоторых КПП есть пробки

09:17 Лучшие компактные смартфоны для покупки в 2025 году

08:59 Метапневмовирус — симптомы и как уберечься от инфекции

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю