Розлив нафти у Керченській протоці — загинуло 32 дельфіни

Волонтери розчищають розлиту нафту. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Нещодавно у Керченській протоці трапилася аварія двох російських танкерів. Через розлив мазуту загинуло щонайменше 32 дельфіни.

Про це повідомляє AP.

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Повідомляється, що після аварії фахівці виявили 61 загиблу китоподібну особину у Керченській протоці, 32 з них — це дельфіни, які загинули після 15 грудня. Експерти зазначили, що їхня загибель пов'язана з розливом мазуту.

Волонтери розчищають розлиту нафту. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

"Практично щодня ми отримуємо інформацію про загибель нових дельфінів, ведемо облік та регулярно передаємо дані до державних органів. Для цього періоду часу (поза сезоном викидів) така кількість загиблих — це нетипово велика цифра", — заявили в російському центрі порятунку та дослідження дельфінів Delfacenter.

У матеріалі також розповіли, що судячи зі стану тіл, швидше за все, основна частина дельфінів загинула в перші десять днів після катастрофи. І зараз їх продовжує виносити море. Постраждали в основному "азовки", які завжди були найбільш уразливими китоподібними.

Волонтери розчищають розлиту нафту. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Волонтери розчищають розлиту нафту. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Водночас в Delfacenter додали, що поки викидів живих дельфінів не було. Однак фахівці очікують збільшення кількості постраждалих китоподібних вже у найближчі місяці.

Що передувало

Поблизу Керченської протоки у Чорному морі 15 грудня через потужний шторм зазнали пошкоджень два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Обидва — збудовані у 1980-х роках.

За словами еколога Владислава Балінського, внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Експерт стверджує у коментарі виданню "УСІ", що вже влітку пляма може дістатися узбережжя Одещини.

Вже за два дні у Керченській протоці в районі порту Кавказ тонуло російське нафтоналивне судно.

А 27 грудня у Чорному морі зазнав аварії четвертий танкер РФ. Це судно входило до так званого "тіньового флоту" Росії і перевозило підсанкційну нафту.

Нагадаємо, голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що Росія приховує справжню кількість нафтопродуктів, які потрапили у Чорне море. На цю мить внаслідок аварії постраждали вже сотні тисяч живих організмів.

Експерти попереджають, що через недавню аварію з російськими танкерами Чорне море може перетворитися на нафтове сміттєзвалище, а його узбережжя — на зону екологічної катастрофи.