На кримських пляжах вже зафіксували потрапляння мазуту на берег

Нафтові забруднення на каміннях кримського пляжу. Фото: Скриншот

За повідомленнями очевидців, пляжі південного узбережжя Криму забруднені мазутом. Попри намагання волонтерів, яких зовсім не підтримує місцева окупаційна влада, нафта вже дісталась до інших пляжів.

Про це повідомляє канал Кримський вітер.

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Підписники каналу надіслали відео, на яких можна побачити, як чорна плівка покриває каміння на березі, а птахи перебувають у стані забруднення мазутом. Місце події — пляж "Меллас".

Раніше гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов (кримінальне прозвище Гоблін) заявляв, що екологічна катастрофа не вплине на туристичний сезон наступного року.

Нагадаємо, голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що Росія приховує справжню кількість нафтопродуктів, які потрапили у Чорне море. На цю мить внаслідок аварії постраждали вже сотні тисяч живих організмів.

Експерти попереджають, що через недавню аварію з російськими танкерами Чорне море може перетворитися на нафтове сміттєзвалище, а його узбережжя — на зону екологічної катастрофи.