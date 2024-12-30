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Мазут уже на пляжах Крыма — видео с оккупированного полуострова

30 декабря 2025 05:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На крымских пляжах уже зафиксировали попадание мазута на берег
Нефтяные загрязнения на камнях крымского пляжа Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

По сообщениям очевидцев, пляжи южного побережья Крыма загрязнены мазутом. Несмотря на попытки волонтеров, которых совсем не поддерживают местные оккупационные власти, нефть уже добралась до других пляжей.

Об этом сообщает канал Крымский ветер.

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Подписчики канала послали видео, на которых можно увидеть, как черная пленка покрывает камни на берегу, а птицы находятся в состоянии загрязнения мазутом. Место происшествия — пляж "Меллас".

Ранее гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов (уголовная фамилия Гоблин) заявлял, что экологическая катастрофа не повлияет на туристический сезон в следующем году.

Напомним, глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что Россия скрывает настоящее количество нефтепродуктов, попавших в Черное море. На этот момент в результате аварии пострадали уже сотни тысяч живых организмов.

Эксперты предупреждают, что из-за недавней аварии с российскими танкерами Черное море может превратиться в нефтяную свалку, а ее побережье — в зону экологической катастрофы.

Крым экологическая катастрофа пляж нефть загрязнение

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