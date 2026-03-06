Видео
Україна
Видео

Российский беспилотник атаковал АЗС в Сумах

Российский беспилотник атаковал АЗС в Сумах

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 13:21
Россияне 6 марта ударили по АЗС в Сумах — какие последствия
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне в очередной раз атаковали Сумы. Беспилотником ударили по одной из автозаправочных станций в Колпаковском районе города.

Об этом сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь в пятницу, 6 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие последствия атаки на АЗС

Как отметил Кобзарь, зафиксировано два попадания по АЗС в Ковпаковском районе Сум. По предварительной информации, россияне ударили БпЛА "Молния".

"К счастью, пострадавших или погибших нет. На месте происшествия работают все соответствующие службы", — отметил чиновник.

Обстрелы Сум и области

Ранее оккупанты атаковали Сумы авиабомбами. В результате удара ранения получили три человека, среди них — двое детей.

Кроме того, враг массированно обстреливает Сумскую область. Во время одной из атак под ударами оказались 30 населенных пунктов, погиб 48-летний мужчина.

Также недавно оккупанты атаковали дронами гражданский автомобиль на Сумщине. В результате удара ранения получили три человека.

Сумы АЗС обстрелы атака БпЛА
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
