Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни вдарили дроном по автозаправній станції в Сумах

Росіяни вдарили дроном по автозаправній станції в Сумах

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 13:21
Обстріл АЗС у Сумах 6 березня — які наслідки російської атаки
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти вдарили по одній з автозаправних станцій у Сумах. Обстріл стався у Ковпаківському районі міста.

Про це повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар у п'ятницю, 6 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Які наслідки атаки на АЗС

Як зазначив Кобзар, зафіксовано два влучання по АЗС у Ковпаківському районі Сум. За попередньою інформацією, росіяни вдарили БпЛА "Молнія".

"На щастя, постраждалих або загиблих немає. На місці події працюють усі відповідні служби", — зазначив посадовець.

Обстріли Сум та області

Раніше окупанти атакували Суми авіабомбами. Внаслідок удару поранення отримали троє людей, серед них — двоє дітей.

Крім того, ворог масовано обстрілює Сумську область. Під час однієї з атак під ударами опинилися 30 населених пунктів, загинув 48-річний чоловік.

Також нещодавно окупанти атакували дронами цивільний автомобіль на Сумщині. Внаслідок удару поранення дістали троє людей.

Суми АЗС обстріли атака БпЛА
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації