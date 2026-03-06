Обстріл АЗС у Сумах 6 березня — які наслідки російської атаки

Росіяни вдарили дроном по автозаправній станції в Сумах
Російські окупанти вдарили по одній з автозаправних станцій у Сумах. Обстріл стався у Ковпаківському районі міста.
Про це повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар у п'ятницю, 6 березня, передає Новини.LIVE.
Які наслідки атаки на АЗС
Як зазначив Кобзар, зафіксовано два влучання по АЗС у Ковпаківському районі Сум. За попередньою інформацією, росіяни вдарили БпЛА "Молнія".
"На щастя, постраждалих або загиблих немає. На місці події працюють усі відповідні служби", — зазначив посадовець.
Обстріли Сум та області
Раніше окупанти атакували Суми авіабомбами. Внаслідок удару поранення отримали троє людей, серед них — двоє дітей.
Крім того, ворог масовано обстрілює Сумську область. Під час однієї з атак під ударами опинилися 30 населених пунктів, загинув 48-річний чоловік.
Також нещодавно окупанти атакували дронами цивільний автомобіль на Сумщині. Внаслідок удару поранення дістали троє людей.
Читайте Новини.LIVE!