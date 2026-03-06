Обстріл АЗС у Сумах 6 березня — які наслідки російської атаки

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти вдарили по одній з автозаправних станцій у Сумах. Обстріл стався у Ковпаківському районі міста.

Про це повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар у п'ятницю, 6 березня, передає Новини.LIVE.

Які наслідки атаки на АЗС

Як зазначив Кобзар, зафіксовано два влучання по АЗС у Ковпаківському районі Сум. За попередньою інформацією, росіяни вдарили БпЛА "Молнія".

"На щастя, постраждалих або загиблих немає. На місці події працюють усі відповідні служби", — зазначив посадовець.

Обстріли Сум та області

Раніше окупанти атакували Суми авіабомбами. Внаслідок удару поранення отримали троє людей, серед них — двоє дітей.

Крім того, ворог масовано обстрілює Сумську область. Під час однієї з атак під ударами опинилися 30 населених пунктів, загинув 48-річний чоловік.

Також нещодавно окупанти атакували дронами цивільний автомобіль на Сумщині. Внаслідок удару поранення дістали троє людей.