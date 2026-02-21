Відео
Головна Новини дня Росіяни завдали авіаудару по Сумах — серед поранених є діти

Росіяни завдали авіаудару по Сумах — серед поранених є діти

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 10:21
Росіяни атакували Суми 21 лютого — поранено дітей
Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Нацполіція

У суботу вранці, 21 лютого, російські війська завдали авіаційного удару по Сумах. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Національну поліцію України.

Читайте також:
Росіяни атакували Суми 21 лютого
Руйнування внаслідок авіаудару РФ по Сумах. Фото: Нацполіція

Росіяни обстріляли Суми — є поранені

За даними Нацполіції, сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми.

Унаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше десять сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень.

Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

За наявною інформацією, поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу.

Обстріл Сум 21 лютого
Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Росіяни продовжують щодня атакувати Україну — деталі

Протягом доби російські війська завдали більш ніж 600 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак є постраждалі серед цивільного населення, також зафіксовано пошкодження житла.

У ніч проти 21 лютого окупанти атакували дронами Одесу — постраждав чоловік, є руйнування. У місті лунали потужні вибухи.

Новини.LIVE побували на місці атаки та показали перші кадри наслідків ворожого обстрілу Одеси.

росіяни Суми обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
