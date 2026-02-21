Видео
Главная Новости дня Россияне атаковали Сумы — среди пострадавших есть дети

Россияне атаковали Сумы — среди пострадавших есть дети

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 10:21
Авиаудар по Сумам 21 февраля — ранены дети
Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Нацполиция

В субботу, 21 февраля, утром российские войска нанесли авиационный удар по Сумам. В результате атаки ранения получили трое гражданских, среди которых двое детей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Разрушения в результате авиаудара РФ по Сумам. фото: Нацполиция

Россияне обстреляли Сумы — есть раненые

По данным Нацполиции, сегодня около 4 часов утра российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов города Сумы.

В результате взрыва полностью разрушены два жилых дома, по меньшей мере десять соседних домовладений получили повреждения.

Также уничтожен гражданский автомобиль и повреждена газовая труба. Окончательные масштабы разрушений устанавливаются.

По имеющейся информации, ранения получили три человека, среди них двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 70-летняя женщина, которая госпитализирована в лечебное учреждение.

Обстріл Сум 21 лютого
Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

Россияне продолжают ежедневно атаковать Украину — детали

В течение суток российские войска нанесли более 600 ударов по Запорожской области. В результате вражеских атак есть пострадавшие среди гражданского населения, также зафиксированы повреждения жилья.

В ночь на 21 февраля оккупанты атаковали дронами Одессу — пострадал человек, есть разрушения. В городе раздавались мощные взрывы.

Новини.LIVE побывали на месте атаки и показали первые кадры последствий вражеского обстрела Одессы.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
