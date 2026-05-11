Россияне возобновили штурмы после 9 мая: военный: военный

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска после короткого перемирия на 9 мая возобновили штурмовые действия с новой силой. В украинском командовании заявляют, что паузу оккупанты использовали для перегруппировки и усиления логистики.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

РФ возобновила интенсивность штурмов на фронте

По словам Трегубова, прекращение атак длилось всего несколько часов и было связано исключительно с проведением парада в России.

Он отметил, что россияне фактически прекратили активные действия лишь на полдня, после чего возобновили штурмы с новой силой. Эту паузу они использовали для логистики и перегруппировки.

Военный также прокомментировал заявления о возможных договоренностях с участием президента США Дональда Трампа о прекращении огня. По словам спикера, ни одного реального длительного перемирия на фронте не произошло.

"Если говорить об интенсивности обстрелов мирных городов, там есть переменная динамика и уменьшение. Но если мы говорим об атакующих действиях на позиции наших войск, они уменьшались на первые сутки, пока шел парад. К концу 9 мая боевые столкновения возобновились, а 10 мая они вышли на интенсивность до 20 столкновений в сутки", — подчеркнул представитель Группировки объединенных сил.

Как сообщали Новини.LIVE, накануне в Генштабе ВСУ заявили, что российская армия уже вторые сутки не прекращает штурмовые действия, несмотря на заявления о перемирии. С начала суток оккупанты провели не менее 60 атак на позиции украинских Сил обороны, а самой сложной ситуация остается на Покровском направлении.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к масштабному обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Договоренности по этому вопросу были достигнуты во время переговоров о трехдневном прекращении огня.