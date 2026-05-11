Росіяни поновили штурми після 9 травня: військовий

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська після короткого перемир'я на 9 травня поновили штурмові дії з новою силою. В українському командуванні заявляють, що паузу окупанти використали для перегрупування та підсилення логістики.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

РФ поновила інтенсивність штурмів на фронті

За словами Трегубова, припинення атак тривало лише кілька годин і було пов'язане виключно з проведенням параду в Росії.

Він зазначив, що росіяни фактично припинили активні дії лише на пів дня, після чого відновили штурми з новою силою. Цю паузу вони використали для логістики та перегрупування.

Військовий також прокоментував заяви щодо можливих домовленостей за участі президента США Дональда Трампа про припинення вогню. За словами речника, жодного реального тривалого перемир'я на фронті не відбулося.

"Якщо говорити про інтенсивність обстрілів мирних міст, там є змінна динаміка та зменшення. Але якщо ми говоримо про атакувальні дії на позиції наших військ, вони зменшувалися на першу добу, поки йшов парад. До кінця 9 травня бойові зіткнення відновилися, а 10 травня вони вийшли на інтенсивність до 20 зіткнень за добу", — наголосив представник Угруповання об'єднаних сил.

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні у Генштабі ЗСУ заявили, що російська армія вже другу добу не припиняє штурмові дії, попри заяви про перемир'я. Від початку доби окупанти провели щонайменше 60 атак на позиції українських Сил оборони, а найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до масштабного обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Домовленості щодо цього питання були досягнуті під час переговорів про триденне припинення вогню.