Россиян задерживают на митингах против ограничения интернета

Дата публикации 29 марта 2026 22:19
Митинг в РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

В России начались митинги против ограничения интернета, которое в РФ называют "замедлением". Власти пытаются подавить акции. Уже известно о нескольких задержанных протестующих.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на росСМИ.

Акция против ограничения интернета в РФ

В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах начались митинги из-за ограничения интернета. Однако власти РФ сразу начали подавлять акции. В частности, в Москве силовики перекрыли проход на Болотную площадь.

Людей заставляют расходиться. Ограничения объясняют "официальным мероприятием в Кремле". Кроме того, силовики задержали нескольких протестующих. Известно о по меньшей мере трех людях, среди которых — 72-летний правозащитник.

Также известно о задержании россиян, которые вышли на акцию в Санкт-Петербурге. Там силовики оградили площадь Ленина. Известно о по меньшей мере двух задержанных протестующих.

Что известно об омбеджировании интернета в РФ

В России заблокировали доступ к интернету. Власти РФ назвали это "замедлением". Недавно существенно ограничили доступ к Telegram. Вместо этого ему на замену пришел российский мессенджер MAX.

Добавим, что в России также официально заблокированы YouTube, WhatsApp, Instagram и ряд других сервисов и сайтов.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, РФ на временно оккупированных территориях существенно ограничивает доступ к интернету. Сервисы для обхода ограничений на независимые медиа заблокированы. Основные источники информации тщательно контролируются оккупантами.

Также мы со ссылкой на Дмитрия Громакова отмечали, что россияне массово заселяют своих людей на ВОТ. Таким образом, по словам эксперта, Москва хочет изменить этнический состав ВОТ. Кроме того, это обеспечит РФ нужный электорат.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
