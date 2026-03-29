Россиян задерживают на митингах против ограничения интернета

В России начались митинги против ограничения интернета, которое в РФ называют "замедлением". Власти пытаются подавить акции. Уже известно о нескольких задержанных протестующих.

В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах начались митинги из-за ограничения интернета. Однако власти РФ сразу начали подавлять акции. В частности, в Москве силовики перекрыли проход на Болотную площадь.

Людей заставляют расходиться. Ограничения объясняют "официальным мероприятием в Кремле". Кроме того, силовики задержали нескольких протестующих. Известно о по меньшей мере трех людях, среди которых — 72-летний правозащитник.

Также известно о задержании россиян, которые вышли на акцию в Санкт-Петербурге. Там силовики оградили площадь Ленина. Известно о по меньшей мере двух задержанных протестующих.

В России заблокировали доступ к интернету. Власти РФ назвали это "замедлением". Недавно существенно ограничили доступ к Telegram. Вместо этого ему на замену пришел российский мессенджер MAX.

Добавим, что в России также официально заблокированы YouTube, WhatsApp, Instagram и ряд других сервисов и сайтов.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, РФ на временно оккупированных территориях существенно ограничивает доступ к интернету. Сервисы для обхода ограничений на независимые медиа заблокированы. Основные источники информации тщательно контролируются оккупантами.

