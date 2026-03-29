Росіян затримують на мітингах проти обмеження інтернету

Росіян затримують на мітингах проти обмеження інтернету

Дата публікації: 29 березня 2026 22:19
Мітинг у РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Росії почалися мітинги проти обмеження інтернету, яке в РФ називають "уповільненням". Влада намагається придушити акції. Вже відомо про кількох затриманих протестувальників.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на росЗМІ.

Акція проти обмеження інтернету в РФ

У Москві, Санкт-Петербурзі та інших російських містах почалися мітинги через обмеження інтернету. Однак влада РФ одразу почала придушувати акції. Зокрема, у Москві силовики перекрили прохід на Болотну площу.

Людей змушують розходитися. Обмеження пояснюють "офіційним заходом у Кремлі". Крім того, силовики затримали кількох протестувальників. Відомо про щонайменше трьох людей, серед яких — 72-річний правозахисник.

Також відомо про затримання росіян, які вийшли на акцію у Санкт-Петербурзі. Там силовики огородили площу Леніна. Відомо про щонайменше двох затриманих протестувальників.

Читайте також:

Що відомо про омбеження інтернету в РФ

У Росії заблокували доступ до інтернету. Влада РФ назвала це "уповільненням". Нещодавно суттєво обмежили доступ до Telegram. Натомість йому на заміну прийшов російський месенджер MAX.

Додамо, що в Росії також офіційно заблоковані YouTube, WhatsApp, Instagram та низка інших сервісів й сайтів.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, РФ на тимчасово окупованих територіях суттєво обмежує доступ до інтернету. Сервіси для обходу обмежень на незалежні медіа заблоковані. Основні джерела інформації ретельно контролюються окупантами.

Також ми з посиланням на Дмитра Громакова зазначали, що росіяни масово заселяють своїх людей на ТОТ. Таким чином, за словами експерта, Москва хоче змінити етнічний склад ТОТ. Крім того, це забезпечить РФ потрібний електорат.

мітинг інтернет Росія
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

