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Главная Новости дня Россия за день уже запустила более 400 дронов: есть попадания

Россия за день уже запустила более 400 дронов: есть попадания

Ua ru
12 сентября 2026 20:34
Россия 12 сентября запустила по Украине 410 дронов: атака продолжается
Дрон в небе. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские оккупанты в течение дня 12 сентября массированно атакуют Украину с помощью дронов. Всего противник запустил уже 410 ударных беспилотников, в том числе 37 реактивных. В настоящее время обстрел продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Украины 12 сентября

"По предварительным данным, в течение указанного периода средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 336 ударных БПЛА (23 из них — реактивные)", — говорится в сообщении.

Російський обстріл України 12 вересня
Количество уничтоженных и подавленных летательных аппаратов. Фото: Военно-воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного дрона. В настоящее время в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Кроме того, заходят новые группы.

В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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На данный момент карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 12 вересня
Карта воздушных тревог по состоянию на 20:10 12 сентября. Фото: alerts.in.ua

Как писали Новини.LIVE, 12 сентября российские оккупанты нанесли удар по поезду в Луцке, в результате чего произошел пожар. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, противник обстрелял Сумскую область. Оккупанты убили 68-летнего мужчину и ранили троих. Всего под ударами оказались 22 населенных пункта области.

война Украина обстрелы дроны Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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