Росія 12 вересня запустила по Україні 410 дронів: атака продовжується

Дрон в небі. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські окупанти упродовж дня 12 вересня масовано атакують Україну дронами. Загалом противник запустив вже 410 ударних безпілотників, серед яких 37 реактивні. Наразі обстріл продовжується.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл України 12 вересня

"За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 336 ударних БпЛА (23 із них — реактивні)", — йдеться у повідомленні.

Кількість знищених та подавлених повітряних. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас є влучання 21 ударного дрона. Наразі у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Крім того, заходять нові групи.

У Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Читайте також:

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 20:10 12 вересня. Фото: alerts.in.ua

Як писали Новини.LIVE, 12 вересня російські окупанти завдали удару по потягу в Луцьку, внаслідок чого сталася пожежа. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, противник обстріляв Сумську область. Окупанти вбили 68-річного чоловіка та поранили трьох. Загалом під ударами були 22 населені пункти області.