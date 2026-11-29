Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, российские военные. Фото: Reuters, Минобороны РФ. Коллаж: Новини.LIVE

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские лидеры всё лучше осознают связь между ходом войны в Украине и действиями Москвы за её пределами. На фоне ряда диверсий, которые связывают с Россией, Эстония готовится закрыть все пункты пропуска на границе с РФ.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на интервью Михала изданию The Guardian.

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Как Россия усиливает гибридную угрозу в Европе

По словам Михала, на решение Европейского Союза повлиял ряд опасных инцидентов, к которым, вероятно, причастна Россия. Среди них — покушение на убийство в Дании, сорванный теракт в немецком Лейпциге, попытка поджога завода по производству беспилотников в Эстонии и инциденты с российскими ракетами и дронами в Польше.

В то же время глава эстонского правительства оценил риск прямого вооруженного нападения РФ на Эстонию как низкий.

"Потому что Россия знает, что страны Европейского Союза и НАТО обладают гораздо большими возможностями", — пояснил Михал.

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Однако премьер не исключает новых гибридных атак и кампаний по распространению дезинформации.

Эстония закрывает границу с Россией

Во вторник, 1 декабря, Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Причиной стала попытка поджога завода Threod Systems недалеко от Таллинна, который производит беспилотники.

Это уже вторая попытка диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности, к которой, вероятно, причастна Москва.

Эстония готова увеличить помощь Украине

Михал также заверил, что Европейский Союз не откажется от поддержки Украины. По его словам, Эстония готова увеличить объемы помощи, если другие страны прекратят финансирование.

В настоящее время Эстония направляет почти 7% своего ВВП на оборону и связанные с ней нужды. В частности, 5,4% составляют непосредственно военные расходы, еще 1,5% — расходы на связь, транспорт и энергетическую безопасность.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские спецслужбы активно ищут исполнителей для своих операций в Европе через мессенджеры. За выполнение заданий им предлагают вознаграждение в криптовалюте. За 2026 год на таких платформах было опубликовано около 20 млн сообщений с предложениями легкого заработка.

Также мы сообщали о том, что Румыния обвинила Москву в организации диверсии вблизи предприятия по производству оружия. Трое иностранцев, подозреваемых в причастности к пожару, ожидают экстрадиции в Бухарест. Румынская сторона расценивает инцидент как проявление гибридной агрессии против союзников Украины.