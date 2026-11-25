Сотрудники ФСБ РФ. Иллюстративное фото: российские СМИ

Российские спецслужбы развернули масштабную кампанию по вербовке агентов в европейских странах. Для поиска исполнителей используют популярные мессенджеры и предлагают оплату в криптовалюте. Только за 2026 год на таких платформах появилось около 20 млн сообщений с предложениями легкой работы.

Об этом рассказал в эфире Ранок.LIVE военнослужащий, майор ВСУ и журналист Егор Чечеринда, сославшись на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

Реклама

Как Россия вербует агентов в Европе

По словам Егора Чечеринды, российские спецслужбы активно ищут людей для шпионской, разведывательной и диверсионной деятельности в странах Восточной Европы и Прибалтики. Для этого они используют WhatsApp, Telegram и Discord, где предлагают от 1,5 тыс. до 3 тыс. долларов за выполнение заданий. Вознаграждение выплачивают в криптовалюте.

Только в течение 2026 года россияне разместили на этих платформах около 20 млн сообщений с предложениями легкой работы. Для вербовки они используют одноразовые телефонные номера, в частности зарегистрированные в Индии, Иране и странах Ближнего Востока.

Привлечённых исполнителей пытаются использовать для атак на предприятия оборонной промышленности, логистические центры, через которые оружие доставляется в Украину, а также на руководителей компаний, производящих и перевозящих вооружение.

Читайте также:

Чечеринда также обратил внимание на то, что россияне пытаются вовлекать в такую деятельность уязвимые группы населения и представителей радикальных политических организаций, которые, в частности, участвуют в уличных акциях.

Какую цель преследует Россия в Европе

По оценке майора ВСУ, российские спецслужбы стремятся не только организовывать отдельные диверсии, но и влиять на внутреннюю ситуацию в европейских странах. В частности, вербовка агентов должна помочь Москве ослабить безопасность этих государств.

"И таким образом враг пытается изменить в целом общественную ситуацию в странах Европы, в том числе существенно снизить этот порог безопасности", — заявил Чечеринда.

Он подчеркнул, что развертывание такой сети шпионско-диверсионных операций в Европе не свидетельствует о готовности России к прекращению огня или мирному соглашению.

"Очевидно, что они не готовятся к какому-либо прекращению огня или к какому-либо мирному соглашению, если развертывают вот такую сеть своих шпионско-диверсионных операций в странах Центральной и Восточной Европы", — подчеркнул военнослужащий.

Новини.LIVE сообщали, что Россия вербует граждан африканских стран для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса под видом образовательных и трудовых программ. Сеть связана с особой экономической зоной "Алабуга", где производят ударные беспилотники типа "Герань", с помощью которых российская армия атакует гражданскую инфраструктуру Украины. Совместное расследование Украинского центра безопасности и сотрудничества и Fox News выявило новые доказательства вербовки иностранцев, в частности через программу "Алабуга Старт".

Также мы писали, что эстонские власти решили с 1 декабря приостановить работу всех пунктов пропуска на границе с Россией после попытки поджога завода по производству беспилотников Threod Systems. По подозрению в организации диверсии задержали восьмерых граждан Латвии, а эстонские спецслужбы заявили о причастности российской военной разведки. В Таллинне объяснили ограничения необходимостью усилить безопасность страны и затруднить России обход санкций.