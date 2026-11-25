Співробітники ФСБ РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські спецслужби розгорнули масштабну кампанію з вербування агентури в європейських країнах. Для пошуку виконавців використовують популярні месенджери та пропонують оплату в криптовалюті. Лише за 2026 рік на таких платформах з'явилося близько 20 млн повідомлень із пропозиціями легкої роботи.

Про це розповів в ефірі Ранок.LIVE військовослужбовець, майор ЗСУ та журналіст Єгор Чечеринда, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

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Як Росія вербує агентуру в Європі

За словами Єгора Чечеринди, російські спецслужби активно шукають людей для шпигунської, розвідувальної та диверсійної діяльності в країнах Східної Європи та Балтії. Для цього вони використовують WhatsApp, Telegram і Discord, де пропонують від 1,5 тис. до 3 тис. доларів за виконання завдань. Винагороду виплачують у криптовалюті.

Лише протягом 2026 року росіяни розмістили на цих платформах близько 20 млн повідомлень із пропозиціями легкої роботи. Для вербування вони використовують одноразові телефонні номери, зокрема зареєстровані в Індії, Ірані та країнах Близького Сходу.

Залучених виконавців намагаються використовувати для атак на підприємства оборонної промисловості, логістичні центри, через які зброю доправляють в Україну, а також керівників компаній, що виробляють і перевозять озброєння.

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Чечеринда також звернув увагу на те, що росіяни намагаються залучати до такої діяльності вразливі групи населення та представників радикальних політичних організацій, які, зокрема, беруть участь у вуличних акціях.

Яку мету переслідує Росія в Європі

За оцінкою майора ЗСУ, російські спецслужби прагнуть не лише організовувати окремі диверсії, а й впливати на внутрішню ситуацію в європейських країнах. Зокрема, вербування агентури має допомогти Москві послабити безпеку цих держав.

"І таким чином ворог намагається змінити взагалі суспільну ситуацію в країнах Європи, в тому числі суттєво зменшити оцей поріг безпеки", — заявив Чечеринда.

Він наголосив, що розгортання такої мережі шпигунсько-диверсійних операцій у Європі не свідчить про готовність Росії до припинення вогню чи мирної угоди.

"Очевидно, що вони не готуються до якогось припинення вогню чи до якоїсь мирної угоди, якщо вони розгортають ось таку мережу своїх шпигунсько-диверсійних операцій в країнах Центральної й Східної Європи", — наголосив військовослужбовець.

Новини.LIVE інформували, що Росія вербує громадян африканських країн для роботи на підприємствах оборонно-промислового комплексу під виглядом освітніх і трудових програм. Мережа пов'язана з особливою економічною зоною "Алабуга", де виготовляють ударні безпілотники типу "Герань", якими російська армія атакує цивільну інфраструктуру України. Спільне розслідування Українського центру безпеки та співпраці й Fox News виявило нові докази вербування іноземців, зокрема через програму "Алабуга Старт".

Також ми писали, що естонська влада вирішила з 1 грудня припинити роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією після спроби підпалу заводу безпілотників Threod Systems. За підозрою в організації диверсії затримали вісьмох громадян Латвії, а естонські спецслужби заявили про причетність російської військової розвідки. У Таллінні пояснили обмеження необхідністю посилити безпеку країни та ускладнити Росії обхід санкцій.