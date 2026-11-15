Співробітник поліції Естонії патрулює естонсько-російський кордон. Фото: Reuters

Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Таке рішення влада країни ухвалила після спроби диверсії на підприємстві Threod Systems у Віймсі, яке виробляє безпілотники. Естонські спецслужби заявили, що напад організувала російська військова розвідка ГРУ.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Естонія закриває кордон із РФ з 1 грудня

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що закриття пунктів пропуску допоможе захистити країну від нових диверсій. Також це має ускладнити Росії обхід санкцій.

"Росія повинна розуміти, що ворожі дії проти Естонії мають наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати або підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді", — наголосив Цахкна у соцмережі X.

За даними Bloomberg, уряд розглядає як тимчасове, так і постійне закриття кордону. Цахкна вже повідомив про рішення колегам із Фінляндії, Латвії та Литви.

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Інцидент стався 14 листопада близько 03:00 у місті Віймсі. Невідомі намагалися проникнути до будівлі компанії Threod Systems, щоб влаштувати вибух і пожежу.

Зловмисникам не вдалося розбити вікно. Охорона підприємства швидко відреагувала, тому значних пошкоджень вдалося уникнути.

Головна прокурорка Естонії Астрід Асі повідомила про затримання вісьмох жителів Латвії, яких підозрюють у причетності до спроби диверсії.

Керівник Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що слідство має розвідувальні дані про причетність Росії.

Прем'єр Естонії заявив про гібридну війну Росії

"Це частина ширшої гібридної війни Росії проти Європи, мета якої — зменшити підтримку України та тиск на Росію", — заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

За інформацією Bloomberg, це щонайменше четверта невдала спроба підпалу в країнах Балтії за останні місяці, яку пов'язують із Росією.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр оборони Естонії Мартін Херем розповів про плани зміцнення східного кордону країни. Близько 150 бункерів планували збудувати в Естонії поблизу російського кордону.

Також Новини.LIVE писали про підготовку диверсії біля збройового підприємства в Румунії. Троє іноземців очікують на екстрадицію до Бухареста у справі про організацію пожежі. Румунська розвідка заявила, що за цим стояла Москва, та назвала інцидент проявом гібридної агресії проти союзників України.