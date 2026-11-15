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Главная Новости дня Эстония закроет границу с Россией из-за попытки взрыва завода по производству дронов

Эстония закроет границу с Россией из-за попытки взрыва завода по производству дронов

Ua ru
15 ноября 2026 19:31
Эстония закроет границу с РФ с 1 декабря из-за диверсии Reuters
Сотрудник эстонской полиции патрулирует эстонско-российскую границу. Фото: Reuters

С 1 декабря Эстония закроет все пограничные пункты на границе с Россией. Такое решение власти страны приняли после попытки диверсии на предприятии Threod Systems в Виймси, которое производит беспилотники. Эстонские спецслужбы заявили, что нападение организовала российская военная разведка ГРУ.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Эстония закрывает границу с РФ с 1 декабря

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что закрытие пунктов пропуска поможет защитить страну от новых диверсий. Также это должно затруднить России обход санкций.

"Россия должна понимать, что враждебные действия против Эстонии имеют последствия. Попытки запугать, дестабилизировать или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа", — подчеркнул Цахкна в соцсети X.

По данным Bloomberg, правительство рассматривает как временное, так и постоянное закрытие границы. Цахкна уже сообщил о решении коллегам из Финляндии, Латвии и Литвы.

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Что известно о попытке диверсии на заводе дронов

Инцидент произошел 14 ноября около 03:00 в городе Виймси. Неизвестные пытались проникнуть в здание компании Threod Systems, чтобы устроить взрыв и пожар.

Злоумышленникам не удалось разбить окно. Охрана предприятия быстро отреагировала, поэтому значительных повреждений удалось избежать.

Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси сообщила о задержании восьми жителей Латвии, которых подозревают в причастности к попытке диверсии.

Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил, что у следствия есть разведывательные данные о причастности России.

Премьер-министр Эстонии заявил о гибридной войне России

"Это часть более широкой гибридной войны России против Европы, цель которой — ослабить поддержку Украины и давление на Россию", — заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

По информации Bloomberg, это как минимум четвертая неудачная попытка поджога в странах Балтии за последние месяцы, которую связывают с Россией.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Эстонии Мартин Херем рассказал о планах укрепления восточной границы страны. В Эстонии планировалось построить около 150 бункеров вблизи российской границы.

Также Новини.LIVE писали о подготовке диверсии возле оружейного предприятия в Румынии. Трое иностранцев ожидают экстрадиции в Бухарест по делу об организации пожара. Румынская разведка заявила, что за этим стояла Москва, и назвала инцидент проявлением гибридной агрессии против союзников Украины.

граница Эстония завод диверсия Россия
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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