Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, російські військові. Фото: Reuters, Міноборони РФ. Колаж: Новини.LIVE

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що європейські лідери дедалі краще усвідомлюють зв'язок між перебігом війни в Україні та діями Москви за її межами. На тлі низки диверсій, які пов'язують із Росією, Естонія готується закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Міхала виданню The Guardian.

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Як Росія посилює гібридну загрозу в Європі

За словами Міхала, на рішення Європейського Союзу вплинула низка небезпечних інцидентів, до яких, імовірно, причетна Росія. Серед них — замах на вбивство в Данії, зірваний теракт у німецькому Лейпцигу, спроба підпалу заводу безпілотників в Естонії та інциденти з російськими ракетами й дронами в Польщі.

Водночас очільник естонського уряду оцінив ризик прямого збройного нападу РФ на Естонію як низький.

"Тому що Росія знає, що країни Європейського Союзу та НАТО мають значно більші можливості", — пояснив Міхал.

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Естонія закриває кордон із Росією

У вівторок, 1 грудня, Естонія закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Причиною стала спроба підпалу заводу Threod Systems поблизу Таллінна, який виробляє безпілотники.

Це вже друга спроба диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості, до якої, ймовірно, причетна Москва.

Естонія готова збільшити допомогу Україні

Міхал також запевнив, що Європейський Союз не відмовиться від підтримки України. За його словами, Естонія готова збільшити обсяги допомоги, якщо інші країни припинять фінансування.

Наразі Естонія спрямовує майже 7% свого ВВП на оборону та пов'язані з нею потреби. Зокрема, 5,4% становлять безпосередньо військові витрати, ще 1,5% — видатки на зв'язок, транспорт та енергетичну безпеку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські спецслужби активно шукають виконавців для своїх операцій у Європі через месенджери. За виконання завдань їм пропонують винагороду в криптовалюті. За 2026 рік на таких платформах опублікували близько 20 млн повідомлень із пропозиціями легкого заробітку.

Також ми інформували про те, що Румунія звинуватила Москву в організації диверсії поблизу підприємства з виробництва зброї. Троє іноземців, яких підозрюють у причетності до пожежі, очікують на екстрадицію до Бухареста. Румунська сторона розцінює інцидент як прояв гібридної агресії проти союзників України.