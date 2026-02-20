Россия 20 февраля атаковала Запорожскую область и повредила четырехэтажку

Россия атаковала Запорожскую область и разрушила многоэтажку
Россияне ударили по многоэтажка в Запорожской области в пятницу, 20 февраля. В результате атаки есть раненые и разрушения.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram, передает Новини.LIVE.
Российская атака на Запорожскую область 20 февраля
Российская авиабомба повредила фасад, окна и крышу жилой четырехэтажки. Также в одной из квартир на втором этаже произошел пожар.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Известно, что оккупанты ранили 22-летнюю женщину, которую чрезвычайники достали из разрушенной квартиры, а также, а также в медучреждение доставили 77-летнюю женщину. А 27-летнего мужчину врачи осмотрели и оказали необходимую помощь на месте.
На месте российского обстрела завершили аварийно-спасательные работы.
Последние российские обстрелы Украины
Российские захватчики полностью разрушили одну из старейших виноделен Украины авиабомбами ФАБ-500. Речь идет о хозяйстве князя Трубецкого в Херсонской области.
Кроме того, сегодня оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Запорожье. В результате атаки несколько тысяч потребителей остались без света.
А за прошедшие сутки Россия ракетами, дронами и КАБами атаковала Харьковскую область. Известно о раненых и разрушениях.
