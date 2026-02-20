Видео
Россия атаковала Запорожскую область и разрушила многоэтажку

Россия атаковала Запорожскую область и разрушила многоэтажку

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 17:45
Россия 20 февраля атаковала Запорожскую область и повредила четырехэтажку
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: ГСЧС

Россияне ударили по многоэтажка в Запорожской области в пятницу, 20 февраля. В результате атаки есть раненые и разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram, передает Новини.LIVE.

Российская атака на Запорожскую область 20 февраля

Российская авиабомба повредила фасад, окна и крышу жилой четырехэтажки. Также в одной из квартир на втором этаже произошел пожар.

Російський обстріл Запорізької області 20 лютого
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Известно, что оккупанты ранили 22-летнюю женщину, которую чрезвычайники достали из разрушенной квартиры, а также, а также в медучреждение доставили 77-летнюю женщину. А 27-летнего мужчину врачи осмотрели и оказали необходимую помощь на месте.

Атака Росії на Запорізьку область 20 лютого
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

На месте российского обстрела завершили аварийно-спасательные работы.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Последние российские обстрелы Украины

Российские захватчики полностью разрушили одну из старейших виноделен Украины авиабомбами ФАБ-500. Речь идет о хозяйстве князя Трубецкого в Херсонской области.

Кроме того, сегодня оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Запорожье. В результате атаки несколько тысяч потребителей остались без света.

А за прошедшие сутки Россия ракетами, дронами и КАБами атаковала Харьковскую область. Известно о раненых и разрушениях.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
