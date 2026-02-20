Видео
Україна
Видео

Россия атаковала Днепропетровскую область 20 раз за сутки

Россия атаковала Днепропетровскую область 20 раз за сутки

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 08:08
Более 20 атак за сутки Днепропетровской области — какие последствия
Руины здания после атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Россия атаковала Днепропетровскую область. Больше всего повреждений зафиксировали в Никопольском районе, где пострадал 42-летний мужчина, а также в общинах Павлоградского и Синельниковского районов. Пострадавших госпитализировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Обстрелы Днепропетровской области за сутки

По имеющейся информации, в течение суток противник совершил более двух десятков ударов по трем районам области, применяя беспилотники, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". Следствием обстрелов стали ранения трех человек, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

На Никопольщине атаки пришлись по Никополю, а также Марганецкой и Покровской громадах. Там ранения получил 42-летний мужчина, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. После ударов зафиксировали повреждения на предприятиях, пострадали гимназия, банки, почтовое отделение, кафе и магазин, а также было изуродовано около десятка автомобилей.

В Богдановской громаде Павлоградского района из-за обстрелов пострадала 48-летняя женщина. Ее госпитализировали, и медики также оценивают состояние как средней тяжести. После ударов возникли возгорания в жилом секторе, горели дома и автомобили.

Еще один эпизод зафиксировали на Синельниковщине, где под удар попали Дубовиковская и Васильковская громады. Ранения получила 87-летняя женщина. Сообщалось о пожаре и повреждении жилья.

Под массированным ударом со стороны России оказалась также Харьковская область.

Впоследствии выяснилось, что от атаки погибло поголовье свиней в селе Двуречный Кут.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
